https://ria.ru/20240311/preimuschestvo-1932390156.html

Нацразведка США заявила о сдвиге ситуации на поле боя в пользу России

Нацразведка США заявила о сдвиге ситуации на поле боя в пользу России - РИА Новости, 11.03.2024

Нацразведка США заявила о сдвиге ситуации на поле боя в пользу России

Неопределенность с одобрением конгрессом новых ассигнований на нужды Киева играет на руку России, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T22:44

2024-03-11T22:44

2024-03-11T23:49

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ВАШИНГТОН, 11 мар — РИА Новости. Неопределенность с одобрением конгрессом новых ассигнований на нужды Киева играет на руку России, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в спецкомитете сената по разведке."Данный тупик играет на пользу стратегическому преимуществу России и все больше сдвигает ситуацию в пользу Москвы", — подчеркнула она.По словам Хейнс, в России значительно наращивается производство дальнобойного оружия, артиллерийских боеприпасов и других вооружений и при необходимости это позволит выдержать длительное и интенсивное противостояние. Она добавила, что с конца прошлого года Москва добивается постоянных успехов на поле боя в зоне спецоперации. Это происходит в том числе из-за неопределенности по поводу будущей военной помощи Киеву со стороны стран Запада, отметила чиновница.В середине февраля сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом 95 миллиардов долларов, включающий 60 миллиардов на возобновление помощи Киеву. Авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану американской границы и миграционную реформу.При этом палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, до сих пор так и не проголосовала по законопроекту. Ее спикер Майк Джонсон отмечал, что перед конгрессменами стоят другие задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов.Кроме того, он предупреждал, что контролируемая Республиканской партией палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

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