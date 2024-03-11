https://ria.ru/20240311/pozhary-1932210299.html
В Приморском крае ликвидировали все природные пожары
В Приморском крае ликвидировали все природные пожары - РИА Новости, 11.03.2024
В Приморском крае ликвидировали все природные пожары
Природные пожары общей площадью в 421 гектар за последние сутки зафиксировали в Приморье, все они потушены, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:00
2024-03-11T03:00
2024-03-11T03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Природные пожары общей площадью в 421 гектар за последние сутки зафиксировали в Приморье, все они потушены, сообщает краевое правительство. "Четыре пожара общей площадью 421 гектар зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. По данным на утро понедельника, 11 марта, все возгорания в крае ликвидированы", - говорится в сообщении. Лесной пожар площадью 15 гектаров полыхал в селе Каменка Чугуевского муниципального округа. В селе Гвоздево Хасанского округа потушили возгорание на 400 гектарах. В поселке Терней Тернейского округа ликвидирован пожар на площади два гектара, в селе Пермское Ольгинского округа - пал площадью четыре гектара. Власти отмечают, что ранее сложная пожарная обстановка в Хасанском округе сейчас удовлетворительная, поэтому группировка привлеченных спасателей рассредоточена по местам своей постоянной дислокации. Ранее в 22 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим. В первых числах марта крупные природные пожары полыхали в Хасанском округе, была затронута территория нацпарка "Земля леопарда".
https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html
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приморский край, происшествия, каменка
Приморский край, Происшествия, Каменка
В Приморском крае ликвидировали все природные пожары
В Приморье ликвидировали все природные пожары общей площадью в 421 гектар
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Природные пожары общей площадью в 421 гектар за последние сутки зафиксировали в Приморье, все они потушены, сообщает краевое правительство.
"Четыре пожара общей площадью 421 гектар зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. По данным на утро понедельника, 11 марта, все возгорания в крае ликвидированы", - говорится в сообщении.
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Лесной пожар площадью 15 гектаров полыхал в селе Каменка
Чугуевского муниципального округа. В селе Гвоздево Хасанского округа потушили возгорание на 400 гектарах. В поселке Терней Тернейского округа ликвидирован пожар на площади два гектара, в селе Пермское Ольгинского округа - пал площадью четыре гектара.
Власти отмечают, что ранее сложная пожарная обстановка в Хасанском округе сейчас удовлетворительная, поэтому группировка привлеченных спасателей рассредоточена по местам своей постоянной дислокации.
Ранее в 22 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим. В первых числах марта крупные природные пожары полыхали в Хасанском округе, была затронута территория нацпарка "Земля леопарда".
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