https://ria.ru/20240311/pozhary-1932210299.html

В Приморском крае ликвидировали все природные пожары

В Приморском крае ликвидировали все природные пожары - РИА Новости, 11.03.2024

В Приморском крае ликвидировали все природные пожары

Природные пожары общей площадью в 421 гектар за последние сутки зафиксировали в Приморье, все они потушены, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:00

2024-03-11T03:00

2024-03-11T03:00

приморский край

происшествия

каменка

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар - РИА Новости. Природные пожары общей площадью в 421 гектар за последние сутки зафиксировали в Приморье, все они потушены, сообщает краевое правительство. "Четыре пожара общей площадью 421 гектар зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. По данным на утро понедельника, 11 марта, все возгорания в крае ликвидированы", - говорится в сообщении. Лесной пожар площадью 15 гектаров полыхал в селе Каменка Чугуевского муниципального округа. В селе Гвоздево Хасанского округа потушили возгорание на 400 гектарах. В поселке Терней Тернейского округа ликвидирован пожар на площади два гектара, в селе Пермское Ольгинского округа - пал площадью четыре гектара. Власти отмечают, что ранее сложная пожарная обстановка в Хасанском округе сейчас удовлетворительная, поэтому группировка привлеченных спасателей рассредоточена по местам своей постоянной дислокации. Ранее в 22 муниципалитетах Приморья ввели особый противопожарный режим. В первых числах марта крупные природные пожары полыхали в Хасанском округе, была затронута территория нацпарка "Земля леопарда".

https://ria.ru/20240304/smerch-1930904575.html

https://ria.ru/20240306/pozhar-1931362867.html

приморский край

каменка

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приморский край, происшествия, каменка