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Крупный пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 11.03.2024
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11:35 11.03.2024 (обновлено: 11:36 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/pozhar-1932257566.html
Крупный пожар на складе в Подмосковье локализовали
Крупный пожар на складе в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 11.03.2024
Крупный пожар на складе в Подмосковье локализовали
Пожар на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники локализован на 970 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:35
2024-03-11T11:36
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники локализован на 970 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России.Пожар начался в Раменском городском округе, быстро охватив 700 квадратных метров, затем от огня рухнула крыша. Внутри склада загорелось горючее. Позднее огонь распространился на соседнее здание."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Подмосковье. Площадь составила 970 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар на складе в Подмосковье локализовали

Крупный пожар на складе подмосковном поселке Родники локализовали

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в поселке Родники в Раменском районе Подмосковья
Место пожара в поселке Родники в Раменском районе Подмосковья - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в поселке Родники в Раменском районе Подмосковья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники локализован на 970 "квадратах", сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Пожар начался в Раменском городском округе, быстро охватив 700 квадратных метров, затем от огня рухнула крыша. Внутри склада загорелось горючее. Позднее огонь распространился на соседнее здание.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Подмосковье. Площадь составила 970 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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