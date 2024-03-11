https://ria.ru/20240311/pozhar-1932253179.html

Пожар на складе в Подмосковье распространился на соседнее здание

Пожар на складе в Подмосковье распространился на соседнее здание - РИА Новости, 11.03.2024

Пожар на складе в Подмосковье распространился на соседнее здание

Пожар на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники распространился на соседнее здание, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:13

2024-03-11T11:13

2024-03-11T11:21

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники распространился на соседнее здание, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Пожар начался в Раменском городском округе, быстро охватив 700 квадратных метров, позднее от огня рухнула крыша. Внутри склада загорелось горючее."В Подмосковье огонь распространился на соседнее административное здание. Оно горит на 100 квадратных метрах", - говорится в релизе.К месту пожара направлена передвижная лаборатория, что оценить содержание вредных веществ в воздухе.

https://ria.ru/20240311/pozhar-1932227374.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)