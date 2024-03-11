https://ria.ru/20240311/pozhar-1932253179.html
Пожар на складе в Подмосковье распространился на соседнее здание
Пожар на складе в Подмосковье распространился на соседнее здание - РИА Новости, 11.03.2024
Пожар на складе в Подмосковье распространился на соседнее здание
Пожар на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники распространился на соседнее здание, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:13
2024-03-11T11:13
2024-03-11T11:21
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пожар на складе со стройматериалами в подмосковном поселке Родники распространился на соседнее здание, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Пожар начался в Раменском городском округе, быстро охватив 700 квадратных метров, позднее от огня рухнула крыша. Внутри склада загорелось горючее."В Подмосковье огонь распространился на соседнее административное здание. Оно горит на 100 квадратных метрах", - говорится в релизе.К месту пожара направлена передвижная лаборатория, что оценить содержание вредных веществ в воздухе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Подмосковье распространился на соседнее здание
Пожар на складе в подмосковных Родниках распространился на соседнее здание