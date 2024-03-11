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Названа возможная причина пожара в Новой Москве, где погибли три человека - РИА Новости, 11.03.2024
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11:07 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/pozhar-1932251480.html
Названа возможная причина пожара в Новой Москве, где погибли три человека
Названа возможная причина пожара в Новой Москве, где погибли три человека - РИА Новости, 11.03.2024
Названа возможная причина пожара в Новой Москве, где погибли три человека
Причиной пожара в доме в Новой Москве, где погибли три человека, могла стать неисправность электропроводки, возбуждено дело, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:07
2024-03-11T11:07
происшествия
новая москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Причиной пожара в доме в Новой Москве, где погибли три человека, могла стать неисправность электропроводки, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Отец, мать и 6-летний ребенок погибли в результате возгорания деревянного двухэтажного частного дома в поселении Новофедоровское, сообщили ранее в МЧС. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)… Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки", - сказала Иванова. В настоящее время следователи работают в Новофедоровском, где после пожара обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20240311/pozhar-1932210815.html
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происшествия, новая москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новая Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Названа возможная причина пожара в Новой Москве, где погибли три человека

Пожар в Новой Москве, где погибли три человека, мог произойти из-за проводки

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в частном доме в новой Москве
Место пожара в частном доме в новой Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в частном доме в новой Москве
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Причиной пожара в доме в Новой Москве, где погибли три человека, могла стать неисправность электропроводки, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Отец, мать и 6-летний ребенок погибли в результате возгорания деревянного двухэтажного частного дома в поселении Новофедоровское, сообщили ранее в МЧС.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)… Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки", - сказала Иванова.
В настоящее время следователи работают в Новофедоровском, где после пожара обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели.
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ПроисшествияНовая МоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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