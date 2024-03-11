https://ria.ru/20240311/pozhar-1932251480.html

Названа возможная причина пожара в Новой Москве, где погибли три человека

Названа возможная причина пожара в Новой Москве, где погибли три человека - РИА Новости, 11.03.2024

Названа возможная причина пожара в Новой Москве, где погибли три человека

Причиной пожара в доме в Новой Москве, где погибли три человека, могла стать неисправность электропроводки, возбуждено дело, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:07

2024-03-11T11:07

2024-03-11T11:07

происшествия

новая москва

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Причиной пожара в доме в Новой Москве, где погибли три человека, могла стать неисправность электропроводки, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Отец, мать и 6-летний ребенок погибли в результате возгорания деревянного двухэтажного частного дома в поселении Новофедоровское, сообщили ранее в МЧС. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)… Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки", - сказала Иванова. В настоящее время следователи работают в Новофедоровском, где после пожара обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка, назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20240311/pozhar-1932210815.html

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новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новая москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)