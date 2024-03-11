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В Сургуте загорелась автомойка - РИА Новости, 11.03.2024
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10:47 11.03.2024 (обновлено: 10:52 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/pozhar-1932244825.html
В Сургуте загорелась автомойка
В Сургуте загорелась автомойка - РИА Новости, 11.03.2024
В Сургуте загорелась автомойка
Здание станции техобслуживания загорелось в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:47
2024-03-11T10:52
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Здание станции техобслуживания загорелось в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональный главк МЧС. "В 11.04 (9.04 мск) диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона по предварительным данным поступило сообщение о возгорании в здании СТО на улице Терешковой. Первое подразделение прибыло на место через восемь минут, наблюдался дым из здания", - говорится в сообщении. Как уточняется в Telegram-канале МЧС РФ, площадь пожара на автомойке составляет 300 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В настоящее время на месте работают 36 специалистов и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html
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сургут
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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сургуте загорелась автомойка

В Сургуте загорелась автомойка на площади в 300 квадратов

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара на автомойке в Сургуте. 11 марта 2024
Место пожара на автомойке в Сургуте. 11 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара на автомойке в Сургуте. 11 марта 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Здание станции техобслуживания загорелось в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональный главк МЧС.
"В 11.04 (9.04 мск) диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона по предварительным данным поступило сообщение о возгорании в здании СТО на улице Терешковой. Первое подразделение прибыло на место через восемь минут, наблюдался дым из здания", - говорится в сообщении.
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Как уточняется в Telegram-канале МЧС РФ, площадь пожара на автомойке составляет 300 квадратных метров, произошло обрушение кровли.
В настоящее время на месте работают 36 специалистов и 10 единиц техники.
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ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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