https://ria.ru/20240311/pozhar-1932244825.html

В Сургуте загорелась автомойка

В Сургуте загорелась автомойка - РИА Новости, 11.03.2024

В Сургуте загорелась автомойка

Здание станции техобслуживания загорелось в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:47

2024-03-11T10:47

2024-03-11T10:52

происшествия

сургут

ханты-мансийский автономный округ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Здание станции техобслуживания загорелось в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональный главк МЧС. "В 11.04 (9.04 мск) диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона по предварительным данным поступило сообщение о возгорании в здании СТО на улице Терешковой. Первое подразделение прибыло на место через восемь минут, наблюдался дым из здания", - говорится в сообщении. Как уточняется в Telegram-канале МЧС РФ, площадь пожара на автомойке составляет 300 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В настоящее время на месте работают 36 специалистов и 10 единиц техники.

https://ria.ru/20240310/khleb-1932120272.html

https://ria.ru/20240311/pozhar-1932210815.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)