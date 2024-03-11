https://ria.ru/20240311/pozhar-1932234737.html
При пожаре в доме в Вологодской области погибли два человека
При пожаре в доме в Вологодской области погибли два человека - РИА Новости, 11.03.2024
При пожаре в доме в Вологодской области погибли два человека
Мужчина и его 6-летняя дочь погибли при пожаре в частном доме в городе Сокол Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:50
2024-03-11T09:50
2024-03-11T09:55
происшествия
вологодская область
сокол
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Мужчина и его 6-летняя дочь погибли при пожаре в частном доме в городе Сокол Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. "По версии следствия, 10 марта 2024 года в частном доме, расположенном в городе Сокол, произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся в помещении 36-летний мужчина и его 6-летняя дочь. Остальные члены семьи спаслись", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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РИА Новости
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происшествия, вологодская область, сокол, россия
Происшествия, Вологодская область, Сокол, Россия
При пожаре в доме в Вологодской области погибли два человека
При пожаре в доме в Вологодской области погибли мужчина и его шестилетняя дочь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Мужчина и его 6-летняя дочь погибли при пожаре в частном доме в городе Сокол Вологодской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, 10 марта 2024 года в частном доме, расположенном в городе Сокол, произошел пожар, в ходе которого погибли находившиеся в помещении 36-летний мужчина и его 6-летняя дочь. Остальные члены семьи спаслись", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья