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При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья - РИА Новости, 11.03.2024
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08:56 11.03.2024 (обновлено: 09:23 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/pozhar-1932227374.html
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья - РИА Новости, 11.03.2024
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья
Троих погибших нашли под завалами сгоревшего частного деревянного дома в новой Москве, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:56
2024-03-11T09:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Троих погибших нашли под завалами сгоревшего частного деревянного дома в новой Москве, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Новофедоровском горел деревянный двухэтажный частный дом. Огонь охватил около 100 квадратных метров, произошло частичное обрушение перекрытий и перегородок... Трое погибших обнаружены при разборе завалов", - говорится в сообщении ведомства. По уточненной информации, погибли отец, мать и 6-летний ребенок, добавили в МЧС.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья

При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья из трех человек

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в частном доме в новой Москве. 11 марта 2024
Место пожара в частном доме в новой Москве. 11 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место пожара в частном доме в новой Москве. 11 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Троих погибших нашли под завалами сгоревшего частного деревянного дома в новой Москве, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В Новофедоровском горел деревянный двухэтажный частный дом. Огонь охватил около 100 квадратных метров, произошло частичное обрушение перекрытий и перегородок... Трое погибших обнаружены при разборе завалов", - говорится в сообщении ведомства.
По уточненной информации, погибли отец, мать и 6-летний ребенок, добавили в МЧС.
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