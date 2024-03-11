https://ria.ru/20240311/pozhar-1932227374.html
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья - РИА Новости, 11.03.2024
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья
Троих погибших нашли под завалами сгоревшего частного деревянного дома в новой Москве, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T08:56
2024-03-11T08:56
2024-03-11T09:23
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Троих погибших нашли под завалами сгоревшего частного деревянного дома в новой Москве, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В Новофедоровском горел деревянный двухэтажный частный дом. Огонь охватил около 100 квадратных метров, произошло частичное обрушение перекрытий и перегородок... Трое погибших обнаружены при разборе завалов", - говорится в сообщении ведомства. По уточненной информации, погибли отец, мать и 6-летний ребенок, добавили в МЧС.
https://ria.ru/20240310/pozhar-1932105676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия, Происшествия
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья из трех человек