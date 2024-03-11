https://ria.ru/20240311/poyasa-1932229213.html
Жители Башкирии изготавливают теплые пояса для участников СВО
Жители Башкирии изготавливают теплые пояса для участников СВО - РИА Новости, 11.03.2024
Жители Башкирии изготавливают теплые пояса для участников СВО
Жители Ишимбайского района Башкирии изготавливают теплые пояса из овечьей шерсти, чтобы отправить землякам, участвующим в спецоперации, сообщил глава... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:09
2024-03-11T09:09
2024-03-11T09:09
надежные люди
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_735d84efb3b040d603d48a34e7947cca.jpg
УФА, 11 мар - РИА Новости. Жители Ишимбайского района Башкирии изготавливают теплые пояса из овечьей шерсти, чтобы отправить землякам, участвующим в спецоперации, сообщил глава администрации района Азат Ишемгулов в своем Telegram-канале. "На днях в школе села Кинзебулатово взрослые и дети сплотились для изготовления поясов из овечьей шерсти. Такие пояса закрывают поясницу и согревают даже в сильные морозы. Особенно когда приходится лежать на земле или находиться в окопах", - написал Ишемгулов. Теплую основу для войлочных поясов в технике мокрого валяния помогала делать ишимбайская мастерица и художница Вера Шаригина. Именно к ней за проведением мастер-класса для взрослых и детей обратился директор Кинзебулатовской школы Шаймурат Гиниятуллин, который предоставил 100 килограммов шерсти, рассказал районный мэр. По его словам, сельчане уже изготовили три пояса. "Совсем скоро для красоты нанесут на изделия декоративные элементы. Работу планируют продолжать. Уже есть те, кто приносит материал для поясов. Подобные мастер-классы Вера Степановна проводит и на других площадках. Наших бойцов, несомненно, согреют не только удивительные по своим теплозащитным свойствам пояса, но и тепло рук и сердец тех, кто их делал", - добавил Ишемгулов. Войлок - это плотный нетканый материал из валяной овечьей шерсти, обладающий уникальной низкой теплопроводностью.
https://ria.ru/20240311/kriminal-1931750211.html
https://ria.ru/20240310/vsu-1932123667.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_6f5189f0bfad6bc8b9be6a7d4572ebf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан
Надежные люди, Республика Башкортостан
Жители Башкирии изготавливают теплые пояса для участников СВО
Жители Башкирии изготавливают теплые пояса из овечьей шерсти для участников СВО
УФА, 11 мар - РИА Новости.
Жители Ишимбайского района Башкирии изготавливают теплые пояса из овечьей шерсти, чтобы отправить землякам, участвующим в спецоперации, сообщил глава администрации района Азат Ишемгулов в своем Telegram-канале
.
"На днях в школе села Кинзебулатово взрослые и дети сплотились для изготовления поясов из овечьей шерсти. Такие пояса закрывают поясницу и согревают даже в сильные морозы. Особенно когда приходится лежать на земле или находиться в окопах", - написал Ишемгулов.
"Ударил всего один раз". Что не так в деле о гибели участника СВО на Урале
Теплую основу для войлочных поясов в технике мокрого валяния помогала делать ишимбайская мастерица и художница Вера Шаригина. Именно к ней за проведением мастер-класса для взрослых и детей обратился директор Кинзебулатовской школы Шаймурат Гиниятуллин, который предоставил 100 килограммов шерсти, рассказал районный мэр.
По его словам, сельчане уже изготовили три пояса. "Совсем скоро для красоты нанесут на изделия декоративные элементы. Работу планируют продолжать. Уже есть те, кто приносит материал для поясов. Подобные мастер-классы Вера Степановна проводит и на других площадках. Наших бойцов, несомненно, согреют не только удивительные по своим теплозащитным свойствам пояса, но и тепло рук и сердец тех, кто их делал", - добавил Ишемгулов.
Войлок - это плотный нетканый материал из валяной овечьей шерсти, обладающий уникальной низкой теплопроводностью.
"Потерпят поражения". СМИ раскрыли, что готовят ВСУ в зоне СВО