https://ria.ru/20240311/poyasa-1932229213.html

Жители Башкирии изготавливают теплые пояса для участников СВО

Жители Башкирии изготавливают теплые пояса для участников СВО - РИА Новости, 11.03.2024

Жители Башкирии изготавливают теплые пояса для участников СВО

Жители Ишимбайского района Башкирии изготавливают теплые пояса из овечьей шерсти, чтобы отправить землякам, участвующим в спецоперации, сообщил глава... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:09

2024-03-11T09:09

2024-03-11T09:09

надежные люди

республика башкортостан

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УФА, 11 мар - РИА Новости. Жители Ишимбайского района Башкирии изготавливают теплые пояса из овечьей шерсти, чтобы отправить землякам, участвующим в спецоперации, сообщил глава администрации района Азат Ишемгулов в своем Telegram-канале. "На днях в школе села Кинзебулатово взрослые и дети сплотились для изготовления поясов из овечьей шерсти. Такие пояса закрывают поясницу и согревают даже в сильные морозы. Особенно когда приходится лежать на земле или находиться в окопах", - написал Ишемгулов. Теплую основу для войлочных поясов в технике мокрого валяния помогала делать ишимбайская мастерица и художница Вера Шаригина. Именно к ней за проведением мастер-класса для взрослых и детей обратился директор Кинзебулатовской школы Шаймурат Гиниятуллин, который предоставил 100 килограммов шерсти, рассказал районный мэр. По его словам, сельчане уже изготовили три пояса. "Совсем скоро для красоты нанесут на изделия декоративные элементы. Работу планируют продолжать. Уже есть те, кто приносит материал для поясов. Подобные мастер-классы Вера Степановна проводит и на других площадках. Наших бойцов, несомненно, согреют не только удивительные по своим теплозащитным свойствам пояса, но и тепло рук и сердец тех, кто их делал", - добавил Ишемгулов. Войлок - это плотный нетканый материал из валяной овечьей шерсти, обладающий уникальной низкой теплопроводностью.

https://ria.ru/20240311/kriminal-1931750211.html

https://ria.ru/20240310/vsu-1932123667.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика башкортостан