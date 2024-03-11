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Цивилев: Кузбасс продолжает помогать больницам Горловки

Цивилев: Кузбасс продолжает помогать больницам Горловки - РИА Новости, 11.03.2024

Цивилев: Кузбасс продолжает помогать больницам Горловки

Кузбасс продолжает помогать больницам Горловки, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:40

2024-03-11T14:40

2024-03-11T14:40

кемеровская область

горловка

донбасс

сергей цивилев

сво

гуманитарная помощь

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КЕМЕРОВО, 11 мар – РИА Новости. Кузбасс продолжает помогать больницам Горловки, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Губернатор Кузбасса встретился с врачами-руководителями групп, которые ездили в Горловку для оказания медицинской помощи местным жителям и участникам СВО. Сергей Цивилев поблагодарил кузбасских специалистов за патриотизм и мужество, а также обсудил с ними специфику работы в прифронтовом городе и то, какая еще помощь со стороны Кузбасса необходима медицине города-побратима. "Помощь Горловке для нас сейчас — первоочередное дело. Город находится под ежедневными обстрелами неонацистов. Мы одними из первых отправили в больницы Горловки оборудование, регулярно направляем туда перевязочные материалы, медикаменты и наших врачей. Продолжим эту поддержку, пока наш город-побратим — как мы уже говорим, наш 34-й муниципалитет — не восстановится полностью после боевых действий. Кузбасс своих не бросает", — подчеркнул Сергей Цивилев. Уточняется, что на данный момент в Горловке трудятся 10 медицинских работников из восьми больниц Кузбасса. На помощь жителям Донбасса отправились хирурги областной клинической больницы им. С.В. Беляева и Кузбасского клинического госпиталя для ветеранов войн, анестезиологи-реаниматологи Яйской районной больницы и фтизиопульмонологического медицинского центра им. И.Ф. Копыловой, травматологи-ортопеды Юргинской городской больницы и Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского; медицинские сестры-анестезисты Яйской районной больницы и Кузбасской клинической инфекционной больницы, операционная медсестра Анжеро-Судженской городской больницы им. А.А. Гороховского. Подчеркивается, что специалисты из Кузбасса ежедневно с риском для жизни проводят операции, работают на приеме раненых пациентов и выхаживают прооперированных.

https://ria.ru/20240220/soglashenie-1928517496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кемеровская область, горловка, донбасс, сергей цивилев, сво, гуманитарная помощь