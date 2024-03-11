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Протестующие и полиция Польши блокируют проезд на границе, заявили в Киеве - РИА Новости, 11.03.2024
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18:49 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/polsha-1932359500.html
Протестующие и полиция Польши блокируют проезд на границе, заявили в Киеве
Протестующие и полиция Польши блокируют проезд на границе, заявили в Киеве - РИА Новости, 11.03.2024
Протестующие и полиция Польши блокируют проезд на границе, заявили в Киеве
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявляет, что польские протестующие и правоохранители на украинско-польской границе не пропускают автобусы в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:49
2024-03-11T18:49
в мире
польша
украина
киев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявляет, что польские протестующие и правоохранители на украинско-польской границе не пропускают автобусы в обе стороны и удерживают пассажиров без объяснений. "Есть неприятные новости с заблокированной границы с Польшей. Протестующие и полицейские не дают проезжать автобусам в/ из Польши. Пассажиров удерживают без каких-либо объяснений", - написал Кубраков в понедельник в соцсети X. Украинский министр, отметив в публикации польскую полицию и представителей властей страны, назвал такие действия "неприемлемыми в отношении граждан Украины". Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240310/polsha-1932111452.html
https://ria.ru/20240309/aktsiya-1932074992.html
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в мире, польша, украина, киев, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Польша, Украина, Киев, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
Протестующие и полиция Польши блокируют проезд на границе, заявили в Киеве

Кубраков: протестующие и полиция Польши блокируют проезд автобусов на границе

© РИА НовостиПротестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео
© РИА Новости
Протестующие польские фермеры перегораживают дорогу на границе с Украиной. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявляет, что польские протестующие и правоохранители на украинско-польской границе не пропускают автобусы в обе стороны и удерживают пассажиров без объяснений.
«
"Есть неприятные новости с заблокированной границы с Польшей. Протестующие и полицейские не дают проезжать автобусам в/ из Польши. Пассажиров удерживают без каких-либо объяснений", - написал Кубраков в понедельник в соцсети X.
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"Это бред": в Польше пришли в ярость из-за плана властей против России
Вчера, 09:07
Украинский министр, отметив в публикации польскую полицию и представителей властей страны, назвал такие действия "неприемлемыми в отношении граждан Украины".
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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9 марта, 21:53
 
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