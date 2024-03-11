https://ria.ru/20240311/polovode-1932353376.html
Контроль за тоннелями и набережными усилен перед половодьем в Москве
Контроль за тоннелями и набережными усилен перед половодьем в Москве - РИА Новости, 11.03.2024
Контроль за тоннелями и набережными усилен перед половодьем в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии весеннего половодья в Москве, сообщил журналистам РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:13
2024-03-11T18:13
2024-03-11T18:13
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петр бирюков
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии весеннего половодья в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. В настоящее время проводим проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, находящимся в зоне возможных подтоплений. "Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Городские профильные службы в соответствии с утвержденным регламентом постоянно обмениваются оперативной информацией о начале половодья", - пояснил Бирюков. Бирюков подчеркнул, что в местах возможных подтоплений будет организовано дежурство специальных бригад. К таким объектам относятся Филевская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка". Также это касается подземных пешеходных тоннелей "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и одноименного подземного пешеходного тоннеля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии весеннего половодья в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В столице реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. В настоящее время проводим проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, находящимся в зоне возможных подтоплений.
«
"Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Городские профильные службы в соответствии с утвержденным регламентом постоянно обмениваются оперативной информацией о начале половодья", - пояснил Бирюков.
Бирюков подчеркнул, что в местах возможных подтоплений будет организовано дежурство специальных бригад. К таким объектам относятся Филевская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка". Также это касается подземных пешеходных тоннелей "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье
" и одноименного подземного пешеходного тоннеля.
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья