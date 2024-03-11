Рейтинг@Mail.ru
Контроль за тоннелями и набережными усилен перед половодьем в Москве - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:13 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/polovode-1932353376.html
Контроль за тоннелями и набережными усилен перед половодьем в Москве
Контроль за тоннелями и набережными усилен перед половодьем в Москве - РИА Новости, 11.03.2024
Контроль за тоннелями и набережными усилен перед половодьем в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии весеннего половодья в Москве, сообщил журналистам РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:13
2024-03-11T18:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
общество
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932353175_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71361531dcfe2eb25d8e363d89193cc1.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии весеннего половодья в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. В настоящее время проводим проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, находящимся в зоне возможных подтоплений. "Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Городские профильные службы в соответствии с утвержденным регламентом постоянно обмениваются оперативной информацией о начале половодья", - пояснил Бирюков. Бирюков подчеркнул, что в местах возможных подтоплений будет организовано дежурство специальных бригад. К таким объектам относятся Филевская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка". Также это касается подземных пешеходных тоннелей "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и одноименного подземного пешеходного тоннеля.
https://ria.ru/20240307/moskva-1931641968.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932353175_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58e14dd1b555530e28142bf8b8c06b47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Контроль за тоннелями и набережными усилен перед половодьем в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Котельническую набережную в Москве
Вид на Котельническую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вид на Котельническую набережную в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными в преддверии весеннего половодья в Москве, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В столице реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. В настоящее время проводим проверку насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным переходам, находящимся в зоне возможных подтоплений.
«
"Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Городские профильные службы в соответствии с утвержденным регламентом постоянно обмениваются оперативной информацией о начале половодья", - пояснил Бирюков.
Бирюков подчеркнул, что в местах возможных подтоплений будет организовано дежурство специальных бригад. К таким объектам относятся Филевская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка". Также это касается подземных пешеходных тоннелей "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и одноименного подземного пешеходного тоннеля.
Автомобили Мосводоканала и Мосводостока в москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Москве утвердили регламент работы городских служб в период половодья
7 марта, 10:18
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыОбществоМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала