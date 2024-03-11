https://ria.ru/20240311/pogoda-1932223358.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 11.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:54
2024-03-11T07:54
2024-03-11T07:54
москва
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михаил леус
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общество
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он уточнил, что в понедельник на погоду в столице окажет влияние малоактивный теплый атмосферный фронт, который будет перемещаться по территории региона с севера на юг. "В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно в вечерние часы, возможен небольшой снег. В Москве - 0 - плюс 2 градуса, на территории Подмосковья - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", - пояснил Леус. Синоптик добавил, что ветер в столице будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240311/vykhodnye-1932221448.html
https://ria.ru/20240310/pogoda-1932178574.html
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, международный женский день, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Международный женский день, Общество
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидаются до плюс двух градусов и снег