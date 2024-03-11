https://ria.ru/20240311/podmoskove-1932346906.html
Большинство лыжных трасс Подмосковья уже закрыты из-за погодных условий
Большинство лыжных трасс Подмосковья уже закрыты из-за погодных условий - РИА Новости, 11.03.2024
Большинство лыжных трасс Подмосковья уже закрыты из-за погодных условий
Большинство лыжных трасс в Подмосковье завершили свою работу из-за погодных условий, однако до сих пор остаются открытыми трассы в парке "Малевич" и в парке... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:57
2024-03-11T17:57
2024-03-11T17:57
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Большинство лыжных трасс в Подмосковье завершили свою работу из-за погодных условий, однако до сих пор остаются открытыми трассы в парке "Малевич" и в парке имени Ларисы Лазутиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства благоустройства Московской области. "Большинство лыжных трасс уже закрылись в этом сезоне из-за погодных условий. На территории Московской области активно функционируют только самые крупные лыжные трассы. Например, в парке "Малевич" и в парке имени Л. Лазутиной", - отметили в ведомстве. Ранее министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что на территории парков и лесопарков Подмосковья функционируют 52 лыжные трассы. Из них 13 с протяженность более 5 километров. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной на 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке на 5,3 километра. Там можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости.
https://ria.ru/20240311/podmoskove-1932346014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы, Михаил Хайкин