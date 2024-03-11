https://ria.ru/20240311/podmoskove-1932346906.html

Большинство лыжных трасс Подмосковья уже закрыты из-за погодных условий

Большинство лыжных трасс Подмосковья уже закрыты из-за погодных условий - РИА Новости, 11.03.2024

Большинство лыжных трасс Подмосковья уже закрыты из-за погодных условий

Большинство лыжных трасс в Подмосковье завершили свою работу из-за погодных условий, однако до сих пор остаются открытыми трассы в парке "Малевич" и в парке... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:57

2024-03-11T17:57

2024-03-11T17:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

городское хозяйство москвы

михаил хайкин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Большинство лыжных трасс в Подмосковье завершили свою работу из-за погодных условий, однако до сих пор остаются открытыми трассы в парке "Малевич" и в парке имени Ларисы Лазутиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства благоустройства Московской области. "Большинство лыжных трасс уже закрылись в этом сезоне из-за погодных условий. На территории Московской области активно функционируют только самые крупные лыжные трассы. Например, в парке "Малевич" и в парке имени Л. Лазутиной", - отметили в ведомстве. Ранее министр благоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что на территории парков и лесопарков Подмосковья функционируют 52 лыжные трассы. Из них 13 с протяженность более 5 километров. Например, в парке имени Ларисы Лазутиной на 17,5 километра, а в Кузьминском лесопарке на 5,3 километра. Там можно приобрести в прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками при необходимости.

https://ria.ru/20240311/podmoskove-1932346014.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, михаил хайкин