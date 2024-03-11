https://ria.ru/20240311/podmoskove-1932346014.html

В Подмосковных школах стартовала акция "Неделя добрых дел"

В Подмосковных школах стартовала акция "Неделя добрых дел" - РИА Новости, 11.03.2024

В Подмосковных школах стартовала акция "Неделя добрых дел"

Акция "Неделя добрых дел" стартовала во всех школах Подмосковья и была призвана объединить всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам СВО и РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:42

2024-03-11T17:42

2024-03-11T17:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Акция "Неделя добрых дел" стартовала во всех школах Подмосковья и была призвана объединить всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам СВО и тем, кому необходима помощь, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В школах Подмосковья стартовала "Неделя добрых дел". Это инициатива, которую предложили волонтеры и школьники, а губернатор поддержал. "Неделя добрых дел" проходит в рамках областной акции "Доброе дело", организатором является министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Акция объединяет всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам СВО и тем, кому необходима помощь: жителям новых регионов, старшему поколению", - отметили в пресс-службе. Акция проходит в масленичную неделю и в связи с этим сопровождается изготовлением блинов. Помогают в этом школьникам участники "Активного долголетия", которые проводят мастер-классы, добавили в пресс-службе. "Спасибо, всем, кто присоединился к акции. У нас порядка 1550 школ, и везде благодаря активности ребят и, конечно же, организации наших дорогих учителей, проходит "Неделя добрых дел". Приятно, что и представители "Активного долголетия" также участвуют. Особенно подчеркну важность работы волонтеров, которые занимаются логистикой, связывают распределительные центры. Очень важно, чтобы все, что школьники здесь делают, чувствовалось там, куда будет направлена эта помощь", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240311/apparaty-1932272711.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев