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Подмосковные пенсионеры теперь смогут оформить доплату к пенсии онлайн - РИА Новости, 11.03.2024
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Новости Подмосковья
 
15:14 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/podmoskove-1932311150.html
Подмосковные пенсионеры теперь смогут оформить доплату к пенсии онлайн
Подмосковные пенсионеры теперь смогут оформить доплату к пенсии онлайн - РИА Новости, 11.03.2024
Подмосковные пенсионеры теперь смогут оформить доплату к пенсии онлайн
Пенсионеры из Подмосковья теперь смогут электронно оформить доплату до 18 тысяч рублей к пенсии, подав онлайн-заявление из дома, сообщила министр социального... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:14
2024-03-11T15:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
пенсионеры
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пенсионеры из Подмосковья теперь смогут электронно оформить доплату до 18 тысяч рублей к пенсии, подав онлайн-заявление из дома, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Ранее губернатор Подмосковья утвердил ежемесячную доплату до 18 тысяч рублей, предусмотренную неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. "В регионе эту доплату к пенсии получают более 32 тысяч пенсионеров. Напомню, что доплата одиноко проживающим пенсионерам назначается автоматически, но возникали ситуации, когда пенсионерам, проживающим в семье, нужно было подать заявление, и теперь это можно сделать удобно и не выходя из дома - электронно через портал", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По словам Болатаевой, в этом году на эту меру поддержки в бюджете региона предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, пенсионеры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Пенсионеры

Подмосковные пенсионеры теперь смогут оформить доплату к пенсии онлайн

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пенсионеры из Подмосковья теперь смогут электронно оформить доплату до 18 тысяч рублей к пенсии, подав онлайн-заявление из дома, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
Ранее губернатор Подмосковья утвердил ежемесячную доплату до 18 тысяч рублей, предусмотренную неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет.
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"В регионе эту доплату к пенсии получают более 32 тысяч пенсионеров. Напомню, что доплата одиноко проживающим пенсионерам назначается автоматически, но возникали ситуации, когда пенсионерам, проживающим в семье, нужно было подать заявление, и теперь это можно сделать удобно и не выходя из дома - электронно через портал", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области.
По словам Болатаевой, в этом году на эту меру поддержки в бюджете региона предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваПенсионеры
 
 
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