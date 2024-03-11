https://ria.ru/20240311/podmoskove-1932311150.html
Подмосковные пенсионеры теперь смогут оформить доплату к пенсии онлайн
Подмосковные пенсионеры теперь смогут оформить доплату к пенсии онлайн - РИА Новости, 11.03.2024
Подмосковные пенсионеры теперь смогут оформить доплату к пенсии онлайн
Пенсионеры из Подмосковья теперь смогут электронно оформить доплату до 18 тысяч рублей к пенсии, подав онлайн-заявление из дома, сообщила министр социального... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:14
2024-03-11T15:14
2024-03-11T15:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
пенсионеры
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пенсионеры из Подмосковья теперь смогут электронно оформить доплату до 18 тысяч рублей к пенсии, подав онлайн-заявление из дома, сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Ранее губернатор Подмосковья утвердил ежемесячную доплату до 18 тысяч рублей, предусмотренную неработающим пенсионерам старше 65 лет и проживающим в Подмосковье более 10 лет. "В регионе эту доплату к пенсии получают более 32 тысяч пенсионеров. Напомню, что доплата одиноко проживающим пенсионерам назначается автоматически, но возникали ситуации, когда пенсионерам, проживающим в семье, нужно было подать заявление, и теперь это можно сделать удобно и не выходя из дома - электронно через портал", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития Московской области. По словам Болатаевой, в этом году на эту меру поддержки в бюджете региона предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, пенсионеры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Пенсионеры