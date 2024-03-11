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Песков прокомментировал публикации о назначении Моисеева главкомом ВМФ - РИА Новости, 11.03.2024
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12:03 11.03.2024 (обновлено: 12:09 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/peskov-1932264439.html
Песков прокомментировал публикации о назначении Моисеева главкомом ВМФ
Песков прокомментировал публикации о назначении Моисеева главкомом ВМФ - РИА Новости, 11.03.2024
Песков прокомментировал публикации о назначении Моисеева главкомом ВМФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:03
2024-03-11T12:09
вмф рф
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России, заявил, что открытых указов об этом не было, а указы с грифом "секретно" он комментировать не может.Ранее в СМИ появилась информация, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России."Есть указы с грифом "секретно", я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было", - сказал Песков.
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вмф рф, безопасность, дмитрий песков
ВМФ РФ, Безопасность, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал публикации о назначении Моисеева главкомом ВМФ

Песков: открытых указов о назначении адмирала Моисеева врио главкома ВМФ не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России, заявил, что открытых указов об этом не было, а указы с грифом "секретно" он комментировать не может.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России.
"Есть указы с грифом "секретно", я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было", - сказал Песков.
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