https://ria.ru/20240311/peskov-1932264439.html

Песков прокомментировал публикации о назначении Моисеева главкомом ВМФ

Песков прокомментировал публикации о назначении Моисеева главкомом ВМФ - РИА Новости, 11.03.2024

Песков прокомментировал публикации о назначении Моисеева главкомом ВМФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:03

2024-03-11T12:03

2024-03-11T12:09

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дмитрий песков

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России, заявил, что открытых указов об этом не было, а указы с грифом "секретно" он комментировать не может.Ранее в СМИ появилась информация, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении адмирала Александра Моисеева временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России."Есть указы с грифом "секретно", я не могу их комментировать. Каких-либо открытых указов, которые подлежат публикации, на этот счет не было", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230217/komanduyuschie-1852680114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вмф рф, безопасность, дмитрий песков