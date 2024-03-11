https://ria.ru/20240311/peregovory-1932394169.html

ЦРУ выразило мнение, что Россия "несерьезно" относится к диалогу по Украине

ЦРУ выразило мнение, что Россия "несерьезно" относится к диалогу по Украине - РИА Новости, 11.03.2024

ЦРУ выразило мнение, что Россия "несерьезно" относится к диалогу по Украине

Глава ЦРУ Уильям Бернс безосновательно заявил, что Россия якобы несерьезно относится к переговорному процессу по украинскому конфликту, а российский лидер... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T23:35

2024-03-11T23:35

2024-03-11T23:35

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россия

украина

сша

дмитрий песков

владимир путин

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Глава ЦРУ Уильям Бернс безосновательно заявил, что Россия якобы несерьезно относится к переговорному процессу по украинскому конфликту, а российский лидер Владимир Путин убежден, что время в контексте боевых действий - на его стороне. "По нашей оценке, Россия сегодня несерьезно относится к переговорам (по Украине)... Как сказала (директор нацразведки Эврил) Хейнс во вступительном слове, думаю, президент Путин верит, что время на его стороне", - сказал он на слушаниях в комитете сената США по разведке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности, открытости Москвы решать проблемы путем переговоров, "это предпочтительный путь". Песков добавил, что призывы к переговорам по Украине в последнее время встречают жесткое отрицание со стороны киевского режима. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240311/sderzhivanie-1932392166.html

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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)