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Премьер Саксонии поддержал призыв Папы римского к переговорам по Украине
Премьер Саксонии поддержал призыв Папы римского к переговорам по Украине - РИА Новости, 11.03.2024
Премьер Саксонии поддержал призыв Папы римского к переговорам по Украине
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью RND поддержал призыв папы Римского к переговорам по Украине и прекращению огня. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:03
2024-03-11T21:03
2024-03-11T21:03
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саксония
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франциск (хорхе марио бергольо)
михаэль кречмер
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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью RND поддержал призыв папы Римского к переговорам по Украине и прекращению огня. Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии. "Папа Франциск - здравомыслящий человек. Я разделяю его призыв к "смелости вести переговоры", - сказал Кречмер в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). При этом политик уточнил, что, по его мнению, Украину нужно поддержать и что считает в этом конфликте Россию агрессором. "Тем не менее, мы должны приложить больше усилий, чтобы положить конец гибели людей в этой войне", - добавил премьер, призвав европейское сообщество добиваться прекращения огня. "Европейцы должны постараться договориться о прекращении огня до выборов в США... Логика насилия и смерти должна быть разрушена", - сказал он.
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в мире, украина, саксония, киев, франциск (хорхе марио бергольо), михаэль кречмер
В мире, Украина, Саксония, Киев, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Михаэль Кречмер
Премьер Саксонии поддержал призыв Папы римского к переговорам по Украине
Премьер Саксонии поддержал призыв Папы римского Франциска к диалогу по Украине