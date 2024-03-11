https://ria.ru/20240311/peregovory-1932381113.html

Премьер Саксонии поддержал призыв Папы римского к переговорам по Украине

Премьер Саксонии поддержал призыв Папы римского к переговорам по Украине - РИА Новости, 11.03.2024

Премьер Саксонии поддержал призыв Папы римского к переговорам по Украине

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью RND поддержал призыв папы Римского к переговорам по Украине и прекращению огня. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:03

2024-03-11T21:03

2024-03-11T21:03

в мире

украина

саксония

киев

франциск (хорхе марио бергольо)

михаэль кречмер

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БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью RND поддержал призыв папы Римского к переговорам по Украине и прекращению огня. Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты предстоящего интервью понтифика, где он заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Эти слова были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни заявил, что папа Римский Франциск, говоря "о смелости поднять белый флаг и вести переговоры", имел в виду путь к прекращению боевых действий и дипломатии. "Папа Франциск - здравомыслящий человек. Я разделяю его призыв к "смелости вести переговоры", - сказал Кречмер в интервью немецкой медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). При этом политик уточнил, что, по его мнению, Украину нужно поддержать и что считает в этом конфликте Россию агрессором. "Тем не менее, мы должны приложить больше усилий, чтобы положить конец гибели людей в этой войне", - добавил премьер, призвав европейское сообщество добиваться прекращения огня. "Европейцы должны постараться договориться о прекращении огня до выборов в США... Логика насилия и смерти должна быть разрушена", - сказал он.

https://ria.ru/20240311/dialog-1932318886.html

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в мире, украина, саксония, киев, франциск (хорхе марио бергольо), михаэль кречмер