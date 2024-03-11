https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html

Путин подписал закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек

Путин подписал закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек - РИА Новости, 11.03.2024

Путин подписал закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:03

2024-03-11T15:03

2024-03-11T15:04

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что это должны быть дети, не достигшие возраста 18 лет, либо достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение. Кроме того, это могут быть обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.

https://ria.ru/20240305/pensiya-1931226213.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин