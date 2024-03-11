https://ria.ru/20240311/pensiya-1932308739.html
Путин подписал закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек
Путин подписал закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек - РИА Новости, 11.03.2024
Путин подписал закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:03
2024-03-11T15:03
2024-03-11T15:04
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что это должны быть дети, не достигшие возраста 18 лет, либо достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение. Кроме того, это могут быть обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.
https://ria.ru/20240305/pensiya-1931226213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек
Путин подписал закон о надбавке к пенсии прабабушек и прадедушек с иждивенцами
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон
, которым устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки без трудоспособных родителей.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что это должны быть дети, не достигшие возраста 18 лет, либо достигшие возраста 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в образовательных организациях, на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение. Кроме того, это могут быть обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами.
Законом уточняется, что иждивение детей умершего предполагается и не требует доказательств.
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