https://ria.ru/20240311/patriot-1932206940.html

В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot

В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot - РИА Новости, 11.03.2024

В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предположил, что в результате уничтожения российскими ВС двух ЗРК Patriot в ДНР могли РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T01:37

2024-03-11T01:37

2024-03-11T05:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предположил, что в результате уничтожения российскими ВС двух ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", были два американских ЗРК Patriot."При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США", — сказал Шеремет.По его словам, хотя администрация президента США Джо Байдена и руководство Пентагона умалчивают этот факт, но ЗРК Patriot, состоящий не только из пусковых установок, но и многофункционального радара, очень сложен в использовании, поэтому для его обслуживания на Украину негласно могли направить военных специалистов США.Шеремет подчеркнул, что если такая информация подтвердится, то кровь американских военных будет на совести "тирана и агрессора Байдена".

https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html

https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html

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донецкая народная республика, в мире, михаил шеремет, госдума рф, министерство обороны сша, джо байден, сша, покровск