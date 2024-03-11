https://ria.ru/20240311/patriot-1932206940.html
В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot
В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot - РИА Новости, 11.03.2024
В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предположил, что в результате уничтожения российскими ВС двух ЗРК Patriot в ДНР могли РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T01:37
2024-03-11T01:37
2024-03-11T05:41
донецкая народная республика
в мире
михаил шеремет
госдума рф
министерство обороны сша
джо байден
сша
покровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932132039_8:0:1256:702_1920x0_80_0_0_2aecbff4bea631f6ea5db83b70a8d54b.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предположил, что в результате уничтожения российскими ВС двух ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", были два американских ЗРК Patriot."При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США", — сказал Шеремет.По его словам, хотя администрация президента США Джо Байдена и руководство Пентагона умалчивают этот факт, но ЗРК Patriot, состоящий не только из пусковых установок, но и многофункционального радара, очень сложен в использовании, поэтому для его обслуживания на Украину негласно могли направить военных специалистов США.Шеремет подчеркнул, что если такая информация подтвердится, то кровь американских военных будет на совести "тирана и агрессора Байдена".
https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html
https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html
донецкая народная республика
сша
покровск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932132039_164:0:1100:702_1920x0_80_0_0_b8d9937809637706c3d1fa093f7b3e8c.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, михаил шеремет, госдума рф, министерство обороны сша, джо байден, сша, покровск
Донецкая Народная Республика, В мире, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Министерство обороны США, Джо Байден, США, Покровск
В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot
Депутат Шеремет: при ударе по Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные