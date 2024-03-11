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В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot - РИА Новости, 11.03.2024
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01:37 11.03.2024 (обновлено: 05:41 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/patriot-1932206940.html
В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot
В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot - РИА Новости, 11.03.2024
В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предположил, что в результате уничтожения российскими ВС двух ЗРК Patriot в ДНР могли РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T01:37
2024-03-11T05:41
донецкая народная республика
в мире
михаил шеремет
госдума рф
министерство обороны сша
джо байден
сша
покровск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предположил, что в результате уничтожения российскими ВС двух ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", были два американских ЗРК Patriot.&quot;При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США&quot;, — сказал Шеремет.По его словам, хотя администрация президента США Джо Байдена и руководство Пентагона умалчивают этот факт, но ЗРК Patriot, состоящий не только из пусковых установок, но и многофункционального радара, очень сложен в использовании, поэтому для его обслуживания на Украину негласно могли направить военных специалистов США.Шеремет подчеркнул, что если такая информация подтвердится, то кровь американских военных будет на совести "тирана и агрессора Байдена".
https://ria.ru/20240310/patriot-1932095529.html
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донецкая народная республика, в мире, михаил шеремет, госдума рф, министерство обороны сша, джо байден, сша, покровск
Донецкая Народная Республика, В мире, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Министерство обороны США, Джо Байден, США, Покровск
В ГД заявили о возможной гибели американских солдат при уничтожении Patriot

Депутат Шеремет: при ударе по Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные

© РИА НовостиАмериканские ЗРК Patriot, уничтоженные ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" в районе Покровска в ДНР
Американские ЗРК Patriot, уничтоженные ударом ракеты ОТРК Искандер-М в районе Покровска в ДНР
© РИА Новости
Американские ЗРК Patriot, уничтоженные ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" в районе Покровска в ДНР. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предположил, что в результате уничтожения российскими ВС двух ЗРК Patriot в ДНР могли погибнуть американские военные.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что среди систем ПВО, уничтоженных в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М", были два американских ЗРК Patriot.
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"При уничтожении ЗРК Patriot могли погибнуть в том числе военные США", — сказал Шеремет.

По его словам, хотя администрация президента США Джо Байдена и руководство Пентагона умалчивают этот факт, но ЗРК Patriot, состоящий не только из пусковых установок, но и многофункционального радара, очень сложен в использовании, поэтому для его обслуживания на Украину негласно могли направить военных специалистов США.
Шеремет подчеркнул, что если такая информация подтвердится, то кровь американских военных будет на совести "тирана и агрессора Байдена".
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Донецкая Народная РеспубликаВ миреМихаил ШереметГосдума РФМинистерство обороны СШАДжо БайденСШАПокровск
 
 
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