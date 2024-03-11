https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html

Недопущенная на рейс в Аргентину россиянка подаст в суд на Turkish Airlines

Недопущенная на рейс в Аргентину россиянка подаст в суд на Turkish Airlines - РИА Новости, 11.03.2024

Недопущенная на рейс в Аргентину россиянка подаст в суд на Turkish Airlines

Россиянка, которой отказали в посадке на рейс из Стамбула в Буэнос-Айрес и не компенсировали стоимость билета, рассказала РИА Новости о планах подать в суд на... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T22:36

2024-03-11T22:36

2024-03-11T22:37

аргентина

turkish airlines

стамбул

анталья (провинция)

в мире

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СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Россиянка, которой отказали в посадке на рейс из Стамбула в Буэнос-Айрес и не компенсировали стоимость билета, рассказала РИА Новости о планах подать в суд на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже почти две недели не допускает на рейсы в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев причины не озвучиваются, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Пассажирка Мила рассказала, что летела с несовершеннолетним сыном из Антальи через Стамбул в Аргентину. Мила отмечает, что ей пришлось провести 9 часов в аэропорту, так как после отказа ее перенаправляли из одного кабинета в другой и не оказывали помощь. "Да, будем судиться. Адвокат сказал, что компания не имела на это права, всё это незаконно, именно авиакомпания выдала посадочные в Анталье сразу до Буэнос-Айреса. В Стамбуле в транзитной зоне мы прошли через паспортный контроль, нам поставили штампы на вылет - никто не спрашивал обратные билеты, посмотрели билеты и выпустили на границе. А вот на самой посадке за 40 минут до вылета нас просто развернули с ребенком и мы не могли ничего сделать", - рассказала гражданка РФ. Она отметила, что компания предлагала ей доплатить еще около 500 тысяч рублей и поменять билеты, но Мила не согласилась с этим предложением, так как не имела таких средств. Женщина возмущена тем, что компания не отправила ее с ребенком обратно в Анталью, где живут ее родители, или в Москву. Женщина заранее оплатила проживание в Аргентине на три месяца, все деньги были вложены в поездку. "Как видите, пострадавших как мы довольно много, возможен и коллективный иск", - сообщила пассажирка. По ее словам, в итоге она с ребенком улетела в Москву, где была вынуждена арендовать квартиру, но ввиду отсутствия зимней одежды она пока сидит дома: "у нас 4 чемодана летней одежды, мы летели в лето". По ее словам, турецкий адвокат в понедельник пытался общаться с представителями компании в аэропорту и передать им претензию, но те "отказались" общаться. Мила отметила, что написала доверенность на адвоката, ей не нужно приезжать в Турцию. "Мы хотели по-хорошему вернуть деньги за билеты, хотя они нам много неприятностей доставили. Будем судиться и спрашивать по полной. По их вине у нас куча непредвиденных расходов, потеряли деньги на жилье в Аргентине, жилье в Москве, которое я арендовала – жили в отеле, сейчас в квартире, мы так не планировали", - говорит Мила. "На каком основании посадили на рейс в Анталье и выдали посадочные талоны? Мы могли до посадки вернуть все деньги за билеты, если бы они сказали, что у нас что-то не так. Мы перед этим звонили в посольства Аргентины и России, звонили в авиакомпанию перед вылетом прямо, все уточняли, так как билеты недешевые. Нигде не было сказано, что билеты туда и обратно должны быть куплены одним бронированием", - отметила она. От авиакомпании и консульства Аргентины в Стамбуле на запросы РИА Новости ответа пока не поступило. На сайте авиакомпании указаны правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу, при этом сроки публикации правил установить не удалось. Так, для въезда в Бразилию пассажиры обязаны иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. Во въезде в страну могут отказать пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж, тем, кто летит заграницу впервые, пассажирам, не имеющим достаточно наличных или средств на карте на поездку, а также тем, у кого "нет подходящих для заявленной цели поездки документов".

https://ria.ru/20240310/polety-1932168892.html

https://ria.ru/20240227/skandal-1929631945.html

https://ria.ru/20240305/ssha-1931257270.html

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стамбул

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аргентина, turkish airlines, стамбул, анталья (провинция), в мире