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Недопущенная на рейс в Аргентину россиянка подаст в суд на Turkish Airlines - РИА Новости, 11.03.2024
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22:36 11.03.2024 (обновлено: 22:37 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/passazhirka-1932389096.html
Недопущенная на рейс в Аргентину россиянка подаст в суд на Turkish Airlines
Недопущенная на рейс в Аргентину россиянка подаст в суд на Turkish Airlines - РИА Новости, 11.03.2024
Недопущенная на рейс в Аргентину россиянка подаст в суд на Turkish Airlines
Россиянка, которой отказали в посадке на рейс из Стамбула в Буэнос-Айрес и не компенсировали стоимость билета, рассказала РИА Новости о планах подать в суд на... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T22:36
2024-03-11T22:37
аргентина
turkish airlines
стамбул
анталья (провинция)
в мире
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СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Россиянка, которой отказали в посадке на рейс из Стамбула в Буэнос-Айрес и не компенсировали стоимость билета, рассказала РИА Новости о планах подать в суд на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже почти две недели не допускает на рейсы в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев причины не озвучиваются, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Пассажирка Мила рассказала, что летела с несовершеннолетним сыном из Антальи через Стамбул в Аргентину. Мила отмечает, что ей пришлось провести 9 часов в аэропорту, так как после отказа ее перенаправляли из одного кабинета в другой и не оказывали помощь. "Да, будем судиться. Адвокат сказал, что компания не имела на это права, всё это незаконно, именно авиакомпания выдала посадочные в Анталье сразу до Буэнос-Айреса. В Стамбуле в транзитной зоне мы прошли через паспортный контроль, нам поставили штампы на вылет - никто не спрашивал обратные билеты, посмотрели билеты и выпустили на границе. А вот на самой посадке за 40 минут до вылета нас просто развернули с ребенком и мы не могли ничего сделать", - рассказала гражданка РФ. Она отметила, что компания предлагала ей доплатить еще около 500 тысяч рублей и поменять билеты, но Мила не согласилась с этим предложением, так как не имела таких средств. Женщина возмущена тем, что компания не отправила ее с ребенком обратно в Анталью, где живут ее родители, или в Москву. Женщина заранее оплатила проживание в Аргентине на три месяца, все деньги были вложены в поездку. "Как видите, пострадавших как мы довольно много, возможен и коллективный иск", - сообщила пассажирка. По ее словам, в итоге она с ребенком улетела в Москву, где была вынуждена арендовать квартиру, но ввиду отсутствия зимней одежды она пока сидит дома: "у нас 4 чемодана летней одежды, мы летели в лето". По ее словам, турецкий адвокат в понедельник пытался общаться с представителями компании в аэропорту и передать им претензию, но те "отказались" общаться. Мила отметила, что написала доверенность на адвоката, ей не нужно приезжать в Турцию. "Мы хотели по-хорошему вернуть деньги за билеты, хотя они нам много неприятностей доставили. Будем судиться и спрашивать по полной. По их вине у нас куча непредвиденных расходов, потеряли деньги на жилье в Аргентине, жилье в Москве, которое я арендовала – жили в отеле, сейчас в квартире, мы так не планировали", - говорит Мила. "На каком основании посадили на рейс в Анталье и выдали посадочные талоны? Мы могли до посадки вернуть все деньги за билеты, если бы они сказали, что у нас что-то не так. Мы перед этим звонили в посольства Аргентины и России, звонили в авиакомпанию перед вылетом прямо, все уточняли, так как билеты недешевые. Нигде не было сказано, что билеты туда и обратно должны быть куплены одним бронированием", - отметила она. От авиакомпании и консульства Аргентины в Стамбуле на запросы РИА Новости ответа пока не поступило. На сайте авиакомпании указаны правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу, при этом сроки публикации правил установить не удалось. Так, для въезда в Бразилию пассажиры обязаны иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. Во въезде в страну могут отказать пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж, тем, кто летит заграницу впервые, пассажирам, не имеющим достаточно наличных или средств на карте на поездку, а также тем, у кого "нет подходящих для заявленной цели поездки документов".
https://ria.ru/20240310/polety-1932168892.html
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аргентина, turkish airlines, стамбул, анталья (провинция), в мире
Аргентина, Turkish Airlines, Стамбул, Анталья (провинция), В мире
Недопущенная на рейс в Аргентину россиянка подаст в суд на Turkish Airlines

Недопущенная в Аргентину пассажирка из России будет судиться с Turkish Airlines

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолеты Turkish Airlines в аэропорту в Стамбуле
Самолеты Turkish Airlines в аэропорту в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолеты Turkish Airlines в аэропорту в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Россиянка, которой отказали в посадке на рейс из Стамбула в Буэнос-Айрес и не компенсировали стоимость билета, рассказала РИА Новости о планах подать в суд на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines уже почти две недели не допускает на рейсы в Аргентину и Бразилию пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев причины не озвучиваются, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане.
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Пассажирка Мила рассказала, что летела с несовершеннолетним сыном из Антальи через Стамбул в Аргентину. Мила отмечает, что ей пришлось провести 9 часов в аэропорту, так как после отказа ее перенаправляли из одного кабинета в другой и не оказывали помощь.
"Да, будем судиться. Адвокат сказал, что компания не имела на это права, всё это незаконно, именно авиакомпания выдала посадочные в Анталье сразу до Буэнос-Айреса. В Стамбуле в транзитной зоне мы прошли через паспортный контроль, нам поставили штампы на вылет - никто не спрашивал обратные билеты, посмотрели билеты и выпустили на границе. А вот на самой посадке за 40 минут до вылета нас просто развернули с ребенком и мы не могли ничего сделать", - рассказала гражданка РФ.
Она отметила, что компания предлагала ей доплатить еще около 500 тысяч рублей и поменять билеты, но Мила не согласилась с этим предложением, так как не имела таких средств. Женщина возмущена тем, что компания не отправила ее с ребенком обратно в Анталью, где живут ее родители, или в Москву.
Женщина заранее оплатила проживание в Аргентине на три месяца, все деньги были вложены в поездку. "Как видите, пострадавших как мы довольно много, возможен и коллективный иск", - сообщила пассажирка.
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По ее словам, в итоге она с ребенком улетела в Москву, где была вынуждена арендовать квартиру, но ввиду отсутствия зимней одежды она пока сидит дома: "у нас 4 чемодана летней одежды, мы летели в лето".
По ее словам, турецкий адвокат в понедельник пытался общаться с представителями компании в аэропорту и передать им претензию, но те "отказались" общаться. Мила отметила, что написала доверенность на адвоката, ей не нужно приезжать в Турцию.
"Мы хотели по-хорошему вернуть деньги за билеты, хотя они нам много неприятностей доставили. Будем судиться и спрашивать по полной. По их вине у нас куча непредвиденных расходов, потеряли деньги на жилье в Аргентине, жилье в Москве, которое я арендовала – жили в отеле, сейчас в квартире, мы так не планировали", - говорит Мила.
"На каком основании посадили на рейс в Анталье и выдали посадочные талоны? Мы могли до посадки вернуть все деньги за билеты, если бы они сказали, что у нас что-то не так. Мы перед этим звонили в посольства Аргентины и России, звонили в авиакомпанию перед вылетом прямо, все уточняли, так как билеты недешевые. Нигде не было сказано, что билеты туда и обратно должны быть куплены одним бронированием", - отметила она.
От авиакомпании и консульства Аргентины в Стамбуле на запросы РИА Новости ответа пока не поступило.
На сайте авиакомпании указаны правила "дополнительного контроля" в отношении пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и на Кубу, при этом сроки публикации правил установить не удалось. Так, для въезда в Бразилию пассажиры обязаны иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, пересадка не должна быть дольше 24 часов. Во въезде в страну могут отказать пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж, тем, кто летит заграницу впервые, пассажирам, не имеющим достаточно наличных или средств на карте на поездку, а также тем, у кого "нет подходящих для заявленной цели поездки документов".
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