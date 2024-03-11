Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, кто решил снести памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:03 11.03.2024 (обновлено: 07:44 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/pamyatnik-1932216621.html
СМИ раскрыли, кто решил снести памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде
СМИ раскрыли, кто решил снести памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде - РИА Новости, 11.03.2024
СМИ раскрыли, кто решил снести памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде
Решение о сносе памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде приняла украинская община, сообщает телеканал Global Times. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T06:03
2024-03-11T07:44
канада
симон визенталь
эдмонтон
альберта
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898815815_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_71e3009c3d4c652c60261c2dd4f516d4.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решение о сносе памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде приняла украинская община, сообщает телеканал Global Times.В социальных сетях циркулируют кадры сноса монумента в честь дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов и воевала против Красной армии в годы Великой Отечественной войны."Члены местной украинской общины, ответственной за памятник, недавно пришли к решению снести его", - указывает телеканал.Отмечается, что еврейская община "Центр друзей Симона Визенталя", выступавшая за снос памятника, продолжает ратовать за снос еще двух похожих памятников в городе Эдмонтоне, столице канадской провинции Альберта.В МИД России назвали снос памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране. В ведомстве добавили, что доказательством серьезности намерений Канады отстраниться от "нацистского прошлого Украины" станет снос других мемориалов, посвященных "нацистским пособникам".
https://ria.ru/20240304/pamyatnik-1930908541.html
https://ria.ru/20240214/kanada-1927209519.html
канада
эдмонтон
альберта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898815815_0:0:480:360_1920x0_80_0_0_47592438034da8d3d4651ff6a17f2df5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, симон визенталь, эдмонтон, альберта, в мире
Канада, Симон Визенталь, Эдмонтон, Альберта, В мире
СМИ раскрыли, кто решил снести памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде

GT: памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде решила снести украинская община

CC BY-SA 3.0 / Lvivske / Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС Галичина на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решение о сносе памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде приняла украинская община, сообщает телеканал Global Times.
В социальных сетях циркулируют кадры сноса монумента в честь дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов и воевала против Красной армии в годы Великой Отечественной войны.
Памятник советскому солдату-освободителю Алёша в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Депутат из болгарского Пловдива пообещал защитить памятник "Алеше" от сноса
4 марта, 04:23
«
"Члены местной украинской общины, ответственной за памятник, недавно пришли к решению снести его", - указывает телеканал.
Отмечается, что еврейская община "Центр друзей Симона Визенталя", выступавшая за снос памятника, продолжает ратовать за снос еще двух похожих памятников в городе Эдмонтоне, столице канадской провинции Альберта.
В МИД России назвали снос памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране. В ведомстве добавили, что доказательством серьезности намерений Канады отстраниться от "нацистского прошлого Украины" станет снос других мемориалов, посвященных "нацистским пособникам".
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Канада попросила "дополнительное время" для ответа по делу нациста Гунько
14 февраля, 00:37
 
КанадаСимон ВизентальЭдмонтонАльбертаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала