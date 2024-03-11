СМИ раскрыли, кто решил снести памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде
GT: памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде решила снести украинская община
CC BY-SA 3.0 / Lvivske / Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решение о сносе памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде приняла украинская община, сообщает телеканал Global Times.
В социальных сетях циркулируют кадры сноса монумента в честь дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов и воевала против Красной армии в годы Великой Отечественной войны.
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"Члены местной украинской общины, ответственной за памятник, недавно пришли к решению снести его", - указывает телеканал.
Отмечается, что еврейская община "Центр друзей Симона Визенталя", выступавшая за снос памятника, продолжает ратовать за снос еще двух похожих памятников в городе Эдмонтоне, столице канадской провинции Альберта.
В МИД России назвали снос памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране. В ведомстве добавили, что доказательством серьезности намерений Канады отстраниться от "нацистского прошлого Украины" станет снос других мемориалов, посвященных "нацистским пособникам".