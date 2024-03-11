https://ria.ru/20240311/pamyatnik-1932216621.html

СМИ раскрыли, кто решил снести памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде

СМИ раскрыли, кто решил снести памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде - РИА Новости, 11.03.2024

СМИ раскрыли, кто решил снести памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде

Решение о сносе памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде приняла украинская община, сообщает телеканал Global Times. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T06:03

2024-03-11T06:03

2024-03-11T07:44

канада

симон визенталь

эдмонтон

альберта

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898815815_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_71e3009c3d4c652c60261c2dd4f516d4.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Решение о сносе памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде приняла украинская община, сообщает телеканал Global Times.В социальных сетях циркулируют кадры сноса монумента в честь дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов и воевала против Красной армии в годы Великой Отечественной войны."Члены местной украинской общины, ответственной за памятник, недавно пришли к решению снести его", - указывает телеканал.Отмечается, что еврейская община "Центр друзей Симона Визенталя", выступавшая за снос памятника, продолжает ратовать за снос еще двух похожих памятников в городе Эдмонтоне, столице канадской провинции Альберта.В МИД России назвали снос памятника дивизии СС "Галичина" в Канаде первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране. В ведомстве добавили, что доказательством серьезности намерений Канады отстраниться от "нацистского прошлого Украины" станет снос других мемориалов, посвященных "нацистским пособникам".

https://ria.ru/20240304/pamyatnik-1930908541.html

https://ria.ru/20240214/kanada-1927209519.html

канада

эдмонтон

альберта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, симон визенталь, эдмонтон, альберта, в мире