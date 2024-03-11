https://ria.ru/20240311/oskar-1932211270.html

Назван лучший зарубежный фильм по версии "Оскара"

Назван лучший зарубежный фильм по версии "Оскара" - РИА Новости, 11.03.2024

Назван лучший зарубежный фильм по версии "Оскара"

Британская картина "Зона интересов" завоевала "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T03:32

2024-03-11T03:32

2024-03-11T05:21

культура

кинопремия "оскар"

лос-анджелес

германия

испания

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Британская картина "Зона интересов" завоевала "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC. За "Оскар" в этой категории также боролись "Учительская" (Германия), "Общество снега" (Испания), "Я - капитан" (Италия) и "Идеальные дни" (Япония).

https://ria.ru/20240108/kalkin-1920113987.html

лос-анджелес

германия

испания

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кинопремия "оскар", лос-анджелес, германия, испания