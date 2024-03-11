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Назван лучший зарубежный фильм по версии "Оскара" - РИА Новости, 11.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
03:32 11.03.2024 (обновлено: 05:21 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/oskar-1932211270.html
Назван лучший зарубежный фильм по версии "Оскара"
Назван лучший зарубежный фильм по версии "Оскара" - РИА Новости, 11.03.2024
Назван лучший зарубежный фильм по версии "Оскара"
Британская картина "Зона интересов" завоевала "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T03:32
2024-03-11T05:21
культура
кинопремия "оскар"
лос-анджелес
германия
испания
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Британская картина "Зона интересов" завоевала "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC. За "Оскар" в этой категории также боролись "Учительская" (Германия), "Общество снега" (Испания), "Я - капитан" (Италия) и "Идеальные дни" (Япония).
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кинопремия "оскар", лос-анджелес, германия, испания
Культура, Кинопремия "Оскар", Лос-Анджелес, Германия, Испания
Назван лучший зарубежный фильм по версии "Оскара"

"Зона интересов" завоевала "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм"

© AP Photo / Lewis JolyВручение премии "Оскар"
Вручение премии Оскар - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Вручение премии "Оскар". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Британская картина "Зона интересов" завоевала "Оскар" в категории "Лучший зарубежный фильм", 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе и транслируется на телеканале ABC.
За "Оскар" в этой категории также боролись "Учительская" (Германия), "Общество снега" (Испания), "Я - капитан" (Италия) и "Идеальные дни" (Япония).
Кадр из сериала Наследники
Брату Маколея Калкина дали "Золотой глобус" за роль в драматическом сериале
8 января, 07:22
 
КультураКинопремия "Оскар"Лос-АнджелесГерманияИспания
 
 
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