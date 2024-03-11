США опасаются, что Россия применит оружие в космосе, сообщил глава разведки
Нацразведка США: есть опасения, что РФ применит оружие в космосе и в киберсфере
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США обеспокоены тем, что Россия нарушит запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе или киберпространстве, заявила в понедельник директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
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"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Москва поставила под угрозу давние глобальные нормы, запрещающие использование ассиметричного или стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе и в киберпространстве", - сказал Хейнс в ходе слушаний в спецкомитете по разведке американского Сената.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявлял, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.