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США опасаются, что Россия применит оружие в космосе, сообщил глава разведки - РИА Новости, 11.03.2024
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23:31 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932393554.html
США опасаются, что Россия применит оружие в космосе, сообщил глава разведки
США опасаются, что Россия применит оружие в космосе, сообщил глава разведки - РИА Новости, 11.03.2024
США опасаются, что Россия применит оружие в космосе, сообщил глава разведки
США обеспокоены тем, что Россия нарушит запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе или киберпространстве, заявила в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T23:31
2024-03-11T23:31
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владимир путин
сергей рябков
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США обеспокоены тем, что Россия нарушит запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе или киберпространстве, заявила в понедельник директор национальной разведки США Эврил Хейнс. "Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Москва поставила под угрозу давние глобальные нормы, запрещающие использование ассиметричного или стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе и в киберпространстве", - сказал Хейнс в ходе слушаний в спецкомитете по разведке американского Сената. Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявлял, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений. В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931843892.html
https://ria.ru/20240229/kosmos-1930347248.html
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россия, сша, москва, владимир путин, сергей рябков, космос - риа наука
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Сергей Рябков, Космос - РИА Наука
США опасаются, что Россия применит оружие в космосе, сообщил глава разведки

Нацразведка США: есть опасения, что РФ применит оружие в космосе и в киберсфере

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. США обеспокоены тем, что Россия нарушит запрет на применение стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе или киберпространстве, заявила в понедельник директор национальной разведки США Эврил Хейнс.
«
"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Москва поставила под угрозу давние глобальные нормы, запрещающие использование ассиметричного или стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе и в киберпространстве", - сказал Хейнс в ходе слушаний в спецкомитете по разведке американского Сената.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
СМИ: США готовят резолюцию СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе
8 марта, 00:00
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявлял, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В США заявили о "непредсказуемости России в космосе"
29 февраля, 20:14
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинСергей РябковКосмос - РИА Наука
 
 
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