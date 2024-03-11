https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932326664.html

В МИД России ответили на идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми

В МИД России ответили на идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми - РИА Новости, 11.03.2024

В МИД России ответили на идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми

Москва уважает идею Пекина заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми, но все проблемы в этой сфере нужно решать комплексно, заявили изданию РБК в РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:33

2024-03-11T16:33

2024-03-11T17:13

китай

россия

безопасность

ядерное оружие

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Москва уважает идею Пекина заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми, но все проблемы в этой сфере нужно решать комплексно, заявили изданию РБК в Министерстве иностранных дел России."Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность", — подчеркнули в ведомстве.Там также отметили, что обоснованность подобного подхода в условиях деградации обстановки в мире очевидна. При этом в МИД подчеркнули, что отдают безусловный приоритет мерам, которые ослабляют конфронтацию между странами с ядерным оружием и устраняют фундаментальные противоречия в области безопасности.Глава департамента по контролю над вооружениями внешнеполитического ведомства КНР Сунь Сяобо на заседании в Женеве 26 февраля призвал государства с крупнейшими ядерными арсеналами заключить договор или сделать официальные политические заявления, что они не будут применять ядерное оружие первыми. Среди прочего он отметил, что разрешить дилемму безопасности и прийти наконец к общему выигрышу можно, лишь выступая за равный и упорядоченный мир, многополярную и инклюзивную экономическую глобализацию.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

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китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, безопасность, ядерное оружие, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)