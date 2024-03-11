В МИД России ответили на идею Китая о неприменении ядерного оружия первыми
МИД России: Москва уважает идею закрепить неприменение ядерного оружия первыми
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Москва уважает идею Пекина заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми, но все проблемы в этой сфере нужно решать комплексно, заявили изданию РБК в Министерстве иностранных дел России.
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"Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность", — подчеркнули в ведомстве.
Там также отметили, что обоснованность подобного подхода в условиях деградации обстановки в мире очевидна. При этом в МИД подчеркнули, что отдают безусловный приоритет мерам, которые ослабляют конфронтацию между странами с ядерным оружием и устраняют фундаментальные противоречия в области безопасности.
Глава департамента по контролю над вооружениями внешнеполитического ведомства КНР Сунь Сяобо на заседании в Женеве 26 февраля призвал государства с крупнейшими ядерными арсеналами заключить договор или сделать официальные политические заявления, что они не будут применять ядерное оружие первыми. Среди прочего он отметил, что разрешить дилемму безопасности и прийти наконец к общему выигрышу можно, лишь выступая за равный и упорядоченный мир, многополярную и инклюзивную экономическую глобализацию.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить атомное оружие, изложены в Военной доктрине и "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в двух случаях: агрессии против страны или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо угрозы существованию самого государства.