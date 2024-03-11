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Эксперт ответил на сообщение о третьем месте России по экспорту оружия - РИА Новости, 11.03.2024
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12:32 11.03.2024 (обновлено: 12:45 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932270654.html
Эксперт ответил на сообщение о третьем месте России по экспорту оружия
Эксперт ответил на сообщение о третьем месте России по экспорту оружия - РИА Новости, 11.03.2024
Эксперт ответил на сообщение о третьем месте России по экспорту оружия
Россия продолжает оставаться на втором месте в мире по экспорту вооружений, западные эксперты не смогли достоверно и правильно посчитать объем поставок, потому... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:32
2024-03-11T12:45
россия
игорь коротченко
франция
сша
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
рособоронэкспорт
оон
в мире
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Россия продолжает оставаться на втором месте в мире по экспорту вооружений, западные эксперты не смогли достоверно и правильно посчитать объем поставок, потому что теперь оружейные контракты не афишируются из-за риска покупателей российской военной техники попасть под санкции Запада, рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) на основании собственных данных сообщил, что Россия впервые опустилась на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров военной техники, пропустив вперед Францию. По информации института, РФ в 2019-2023 годах экспортировала на 53% меньше оружия, чем в 2014-2018 годах. Неучтенный сегмент "Россия по итогам 2023 года по-прежнему занимает второе место в мире с объёмом экспорта ориентировочно 13,75 миллиарда долларов. Видимое уменьшение связано с резким снижением транспарентности данных, предоставляемых Россией и "Рособоронэкспортом". Это сделано для сохранения конфиденциальности поставок, чтобы не подставлять заказчиков российских вооружений под возможные американские санкции", - сказал Коротченко. По его словам, подсчет экспорта вооружений ведётся по идентифицированным поставкам согласно классификации Регистра ООН. При этом по большинству крупнейших мировых поставщиков вооружений "неучтённый" сегмент, то есть мелкие контракты, техническое обслуживание, поставка запчастей и комплектующих, обычно составляет от 3 до 5% от общего объема экспорта. У России же этот показатель в разы выше. В целом принцип расчета по идентифицированным контрактам в последние годы потерял всякий смысл, отметил эксперт. Он добавил, что реальные суммы экспортных поставок российской военной техники можно оценить на основании объявленных официально данных о портфеле заказов на 55 миллиардов долларов. Коротченко отметил, что, исходя из существующих реалий, целесообразно для ориентира считать 4 года как срок реализации долгосрочных контрактов. Таким образом, при расчёте по данной методике ежегодный объём экспорта российских вооружений России должен составлять в среднем 13,75 миллиарда. Директор ЦАМТО рассказал, что незначительное проседание российских поставок всё же имеется. Оно связано с переориентацией предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ на первоочередное удовлетворение потребностей специальной военной операции. Эксперт предположил, что по некоторым экспортным контрактам сроки поставки могли быть сдвинуты вправо. Богатейший потенциал "При этом следует отметить, что санкции США не привели к ожидаемому коллективным Западом обвальному падению экспорта вооружения и военной техники Россией из-за санкций и СВО. Более того, именно сейчас Россия нарабатывает себе богатейший экспортный потенциал на перспективу. Объем производства предприятий российского ОПК вырос в разы и после полного выполнения целей СВО этот потенциал обеспечит значительный рост экспорта вооружения и военной техники Россией", - отметил Коротченко. По его словам, в перспективе следующих четырёх лет после окончания спецоперации военный экспорт России может достичь 17-19 миллиардов долларов в год. Коротченко подчеркнул, что к тому моменту вся номенклатура российского оружия, прошедшая обкатку в реальных боевых условиях, станет чрезвычайно востребованной и будет обладать высочайшим экспортным потенциалом. Собеседник отметил, что основными покупателями российского оружия будут не сателлиты США, вынужденные ориентироваться именно на американские поставки, а страны Глобального Юга, проводящие самостоятельную внешнюю и оборонную политику. "Броня хваленых "Леопардов", "Абрамсов" и другой западной бронетехники не выдерживала ударов российской артиллерии, ПТРК, дронов и барражирующих боеприпасов. В целом западная техника капризна в эксплуатации, требует тепличных условий при техобслуживании, крайне сложна в ремонте в полевых условиях, а также показала крайне низкую проходимость в условиях распутицы и украинского чернозёма. Причем речь идёт не об устаревшей технике, а о современных образцах", - добавил Коротченко.
https://ria.ru/20240309/aviabomby-1932003431.html
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html
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россия, игорь коротченко, франция, сша, центр анализа мировой торговли оружием (цамто), рособоронэкспорт, оон, в мире
Россия, Игорь Коротченко, Франция, США, Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Рособоронэкспорт, ООН, В мире
Эксперт ответил на сообщение о третьем месте России по экспорту оружия

ЦАМТО: Россия продолжает оставаться на втором месте по экспорту вооружений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ держит пулеметную ленту
Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Россия продолжает оставаться на втором месте в мире по экспорту вооружений, западные эксперты не смогли достоверно и правильно посчитать объем поставок, потому что теперь оружейные контракты не афишируются из-за риска покупателей российской военной техники попасть под санкции Запада, рассказал РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) на основании собственных данных сообщил, что Россия впервые опустилась на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров военной техники, пропустив вперед Францию. По информации института, РФ в 2019-2023 годах экспортировала на 53% меньше оружия, чем в 2014-2018 годах.
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Неучтенный сегмент

"Россия по итогам 2023 года по-прежнему занимает второе место в мире с объёмом экспорта ориентировочно 13,75 миллиарда долларов. Видимое уменьшение связано с резким снижением транспарентности данных, предоставляемых Россией и "Рособоронэкспортом". Это сделано для сохранения конфиденциальности поставок, чтобы не подставлять заказчиков российских вооружений под возможные американские санкции", - сказал Коротченко.
По его словам, подсчет экспорта вооружений ведётся по идентифицированным поставкам согласно классификации Регистра ООН. При этом по большинству крупнейших мировых поставщиков вооружений "неучтённый" сегмент, то есть мелкие контракты, техническое обслуживание, поставка запчастей и комплектующих, обычно составляет от 3 до 5% от общего объема экспорта. У России же этот показатель в разы выше. В целом принцип расчета по идентифицированным контрактам в последние годы потерял всякий смысл, отметил эксперт.
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Он добавил, что реальные суммы экспортных поставок российской военной техники можно оценить на основании объявленных официально данных о портфеле заказов на 55 миллиардов долларов. Коротченко отметил, что, исходя из существующих реалий, целесообразно для ориентира считать 4 года как срок реализации долгосрочных контрактов. Таким образом, при расчёте по данной методике ежегодный объём экспорта российских вооружений России должен составлять в среднем 13,75 миллиарда.
Директор ЦАМТО рассказал, что незначительное проседание российских поставок всё же имеется. Оно связано с переориентацией предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ на первоочередное удовлетворение потребностей специальной военной операции. Эксперт предположил, что по некоторым экспортным контрактам сроки поставки могли быть сдвинуты вправо.

Богатейший потенциал

"При этом следует отметить, что санкции США не привели к ожидаемому коллективным Западом обвальному падению экспорта вооружения и военной техники Россией из-за санкций и СВО. Более того, именно сейчас Россия нарабатывает себе богатейший экспортный потенциал на перспективу. Объем производства предприятий российского ОПК вырос в разы и после полного выполнения целей СВО этот потенциал обеспечит значительный рост экспорта вооружения и военной техники Россией", - отметил Коротченко.
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По его словам, в перспективе следующих четырёх лет после окончания спецоперации военный экспорт России может достичь 17-19 миллиардов долларов в год. Коротченко подчеркнул, что к тому моменту вся номенклатура российского оружия, прошедшая обкатку в реальных боевых условиях, станет чрезвычайно востребованной и будет обладать высочайшим экспортным потенциалом.
Собеседник отметил, что основными покупателями российского оружия будут не сателлиты США, вынужденные ориентироваться именно на американские поставки, а страны Глобального Юга, проводящие самостоятельную внешнюю и оборонную политику.
"Броня хваленых "Леопардов", "Абрамсов" и другой западной бронетехники не выдерживала ударов российской артиллерии, ПТРК, дронов и барражирующих боеприпасов. В целом западная техника капризна в эксплуатации, требует тепличных условий при техобслуживании, крайне сложна в ремонте в полевых условиях, а также показала крайне низкую проходимость в условиях распутицы и украинского чернозёма. Причем речь идёт не об устаревшей технике, а о современных образцах", - добавил Коротченко.
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