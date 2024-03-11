https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932214336.html

В SIPRI отметили рост импорта оружия в Европу почти в два раза за пять лет

В SIPRI отметили рост импорта оружия в Европу почти в два раза за пять лет - РИА Новости, 11.03.2024

В SIPRI отметили рост импорта оружия в Европу почти в два раза за пять лет

Импорт оружия в Европу за с 2019 года по 2023 год вырос практически в два раза – на 94%, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T05:06

2024-03-11T05:06

2024-03-11T05:06

европа

сша

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929721377_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed1b3f104c074519ae44d04d4f0f545a.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Импорт оружия в Европу за с 2019 года по 2023 год вырос практически в два раза – на 94%, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). "Государства в Европе почти удвоили импорт основных видов вооружений (+94%) между 2014-2018 и 2019-2023 годами", - говорится в пресс-релизе SIPRI. На фоне такого увеличения импорта вооружений в Европу эксперт SIPRI Питер Веземан указывает на возросший интерес региона к закупкам систем противовоздушной обороны на фоне конфликта на Украине. Франция стала вторым крупнейшим экспортером вооружений после США, нарастив поставки на 47%. США, согласно отчету, нарастили экспорт вооружений на 17%, поставив оружие в 107 стран. Общая доля США на рынке экспорта вооружений выросла с 34% до 42%. По данным SIPRI, если в 2014-2018 годы года на США и Западную Европу вместе взятые приходились 62% всего мирового экспорта вооружений, то в период с 2019 по 2023 годы этот показатель вырос до 72%. По данным SIPRI, Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортёров оружия в мире, при этом её экспорт оружия упал на 53% за пять лет. Если говорить о других странах из первой десятки экспортеров оружия, то Италия нарастила экспорт на 86%, Южная Корея – на 12%, экспорт КНР сократился на 5,3%, Германии – на 14%, Великобритании – на 14%, Испании – на 3,3%, Израиля – на 25%. Главным мировым импортером вооружений за рассматриваемый период стала Индия, которая нарастила ввоз вооружений на 4,7%. Примечательно, что главным поставщиком оружия Индии осталась Россия, на которую пришлось 36% от всех импортированных Индией вооружений.

https://ria.ru/20240223/ekvador-1929102568.html

https://ria.ru/20240216/lavrov-1927747205.html

https://ria.ru/20240215/oruzhie-1927648884.html

европа

сша

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, сша, индия