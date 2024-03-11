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В SIPRI отметили рост импорта оружия в Европу почти в два раза за пять лет - РИА Новости, 11.03.2024
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05:06 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/oruzhie-1932214336.html
В SIPRI отметили рост импорта оружия в Европу почти в два раза за пять лет
В SIPRI отметили рост импорта оружия в Европу почти в два раза за пять лет - РИА Новости, 11.03.2024
В SIPRI отметили рост импорта оружия в Европу почти в два раза за пять лет
Импорт оружия в Европу за с 2019 года по 2023 год вырос практически в два раза – на 94%, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:06
2024-03-11T05:06
европа
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Импорт оружия в Европу за с 2019 года по 2023 год вырос практически в два раза – на 94%, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). "Государства в Европе почти удвоили импорт основных видов вооружений (+94%) между 2014-2018 и 2019-2023 годами", - говорится в пресс-релизе SIPRI. На фоне такого увеличения импорта вооружений в Европу эксперт SIPRI Питер Веземан указывает на возросший интерес региона к закупкам систем противовоздушной обороны на фоне конфликта на Украине. Франция стала вторым крупнейшим экспортером вооружений после США, нарастив поставки на 47%. США, согласно отчету, нарастили экспорт вооружений на 17%, поставив оружие в 107 стран. Общая доля США на рынке экспорта вооружений выросла с 34% до 42%. По данным SIPRI, если в 2014-2018 годы года на США и Западную Европу вместе взятые приходились 62% всего мирового экспорта вооружений, то в период с 2019 по 2023 годы этот показатель вырос до 72%. По данным SIPRI, Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортёров оружия в мире, при этом её экспорт оружия упал на 53% за пять лет. Если говорить о других странах из первой десятки экспортеров оружия, то Италия нарастила экспорт на 86%, Южная Корея – на 12%, экспорт КНР сократился на 5,3%, Германии – на 14%, Великобритании – на 14%, Испании – на 3,3%, Израиля – на 25%. Главным мировым импортером вооружений за рассматриваемый период стала Индия, которая нарастила ввоз вооружений на 4,7%. Примечательно, что главным поставщиком оружия Индии осталась Россия, на которую пришлось 36% от всех импортированных Индией вооружений.
https://ria.ru/20240223/ekvador-1929102568.html
https://ria.ru/20240216/lavrov-1927747205.html
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европа, сша, индия
Европа, США, Индия
В SIPRI отметили рост импорта оружия в Европу почти в два раза за пять лет

SIPRI: импорт оружия в Европу с 2019 по 2023 год вырос почти в два раза

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Импорт оружия в Европу за с 2019 года по 2023 год вырос практически в два раза – на 94%, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
«
"Государства в Европе почти удвоили импорт основных видов вооружений (+94%) между 2014-2018 и 2019-2023 годами", - говорится в пресс-релизе SIPRI.
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23 февраля, 05:36
На фоне такого увеличения импорта вооружений в Европу эксперт SIPRI Питер Веземан указывает на возросший интерес региона к закупкам систем противовоздушной обороны на фоне конфликта на Украине.
Франция стала вторым крупнейшим экспортером вооружений после США, нарастив поставки на 47%.
США, согласно отчету, нарастили экспорт вооружений на 17%, поставив оружие в 107 стран. Общая доля США на рынке экспорта вооружений выросла с 34% до 42%. По данным SIPRI, если в 2014-2018 годы года на США и Западную Европу вместе взятые приходились 62% всего мирового экспорта вооружений, то в период с 2019 по 2023 годы этот показатель вырос до 72%.
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По данным SIPRI, Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортёров оружия в мире, при этом её экспорт оружия упал на 53% за пять лет. Если говорить о других странах из первой десятки экспортеров оружия, то Италия нарастила экспорт на 86%, Южная Корея – на 12%, экспорт КНР сократился на 5,3%, Германии – на 14%, Великобритании – на 14%, Испании – на 3,3%, Израиля – на 25%.
Главным мировым импортером вооружений за рассматриваемый период стала Индия, которая нарастила ввоз вооружений на 4,7%. Примечательно, что главным поставщиком оружия Индии осталась Россия, на которую пришлось 36% от всех импортированных Индией вооружений.
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