В SIPRI отметили рост импорта оружия в Европу почти в два раза за пять лет
SIPRI: импорт оружия в Европу с 2019 по 2023 год вырос почти в два раза
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Импорт оружия в Европу за с 2019 года по 2023 год вырос практически в два раза – на 94%, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
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"Государства в Европе почти удвоили импорт основных видов вооружений (+94%) между 2014-2018 и 2019-2023 годами", - говорится в пресс-релизе SIPRI.
На фоне такого увеличения импорта вооружений в Европу эксперт SIPRI Питер Веземан указывает на возросший интерес региона к закупкам систем противовоздушной обороны на фоне конфликта на Украине.
США, согласно отчету, нарастили экспорт вооружений на 17%, поставив оружие в 107 стран. Общая доля США на рынке экспорта вооружений выросла с 34% до 42%. По данным SIPRI, если в 2014-2018 годы года на США и Западную Европу вместе взятые приходились 62% всего мирового экспорта вооружений, то в период с 2019 по 2023 годы этот показатель вырос до 72%.
По данным SIPRI, Россия заняла третье место в списке крупнейших экспортёров оружия в мире, при этом её экспорт оружия упал на 53% за пять лет. Если говорить о других странах из первой десятки экспортеров оружия, то Италия нарастила экспорт на 86%, Южная Корея – на 12%, экспорт КНР сократился на 5,3%, Германии – на 14%, Великобритании – на 14%, Испании – на 3,3%, Израиля – на 25%.
Главным мировым импортером вооружений за рассматриваемый период стала Индия, которая нарастила ввоз вооружений на 4,7%. Примечательно, что главным поставщиком оружия Индии осталась Россия, на которую пришлось 36% от всех импортированных Индией вооружений.