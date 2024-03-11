https://ria.ru/20240311/orban-1932205162.html
Орбан увидел возможность крупного торгового соглашения между США и Китаем
Орбан увидел возможность крупного торгового соглашения между США и Китаем - РИА Новости, 11.03.2024
Орбан увидел возможность крупного торгового соглашения между США и Китаем
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах есть возможность заключения крупного торгового... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T00:43
2024-03-11T00:43
2024-03-11T05:42
венгрия
китай
азия
виктор орбан
дональд трамп
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах есть возможность заключения крупного торгового соглашения между США и Китаем.В пятницу вечером Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что стороны "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации"."Дональд Трамп перед тем, как проиграл выборы, был очень близок к тому, чтобы заключить крупное всеобъемлющее торговое соглашение с Китаем. И я вижу, что, конечно, после долгих-долгих и тяжелых переговоров сейчас тоже будет возможность этого", — заявил Орбан в интервью телеканалу М1.По его словам, Венгрии пошло бы на пользу присутствие и взаимодействие в стране немецкого, китайского, южнокорейского и американского капиталов, поскольку это способствовало бы росту ее благосостояния.Орбан также сообщил, что на панельной дискуссии, организованной американским консервативным исследовательским институтом Фонд "Наследие", поднимался вопрос о роли Венгрии как моста между Востоком и Западом.Ранее Орбан заявлял, что Европа находится во фрустрации от того, что Азия развивается в более быстром темпе, при этом в последнее время растет число европейских стран, которые выступают за сотрудничество с Азией, а не за разъединение.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.
https://ria.ru/20240228/rossiya-1929953881.html
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
https://ria.ru/20240228/ssha-1929916273.html
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венгрия, китай, азия, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто
Венгрия, Китай, Азия, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто
Орбан увидел возможность крупного торгового соглашения между США и Китаем
Орбан: при победе Трампа США и Китай могут заключить крупное торговое соглашение