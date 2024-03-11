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Опрос: западные лидеры не уважают Байдена, уверены большинство американцев - РИА Новости, 11.03.2024
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17:16 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/opros-1932339194.html
Опрос: западные лидеры не уважают Байдена, уверены большинство американцев
Опрос: западные лидеры не уважают Байдена, уверены большинство американцев - РИА Новости, 11.03.2024
Опрос: западные лидеры не уважают Байдена, уверены большинство американцев
Только треть американских граждан довольны позицией США на мировой арене, а большинство уверены, что президента страны Джо Байдена не уважают лидеры других... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:16
2024-03-11T17:16
в мире
сша
джо байден
колумбия
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Только треть американских граждан довольны позицией США на мировой арене, а большинство уверены, что президента страны Джо Байдена не уважают лидеры других государств, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Gallup. "Удовлетворенность американцев позицией страны в мире оказалась на минимальной отметке с 2017 года с 33% удовлетворенными", - говорится в опубликованном документе. Как показывают результаты ежегодного исследования, уровень удовлетворенности достиг минимума с февраля 2017 года, когда показатель составлял 32%, и снизился по сравнению с 2021-2023 годами, когда он находился на отметке 37%. Согласно опросу, только 37% американцев уверены, что остальные мировые лидеры уважительно относятся к Байдену, в то время как 58% считают, что главу Белого дома не уважают главы других государств. Опрос проводился с 1 по 20 февраля 2024 года среди 1016 совершеннолетних американцев во всех 50 штатах и столичном округе Колумбия. Допустимая погрешность результата составляет плюс-минус 4 процентных пункта.
https://ria.ru/20240311/mask-1932265385.html
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в мире, сша, джо байден, колумбия, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Колумбия, Выборы президента США — 2024
Опрос: западные лидеры не уважают Байдена, уверены большинство американцев

Опрос: 58% американцев уверены, что лидеры других государств не уважают Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Только треть американских граждан довольны позицией США на мировой арене, а большинство уверены, что президента страны Джо Байдена не уважают лидеры других государств, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Gallup.
«
"Удовлетворенность американцев позицией страны в мире оказалась на минимальной отметке с 2017 года с 33% удовлетворенными", - говорится в опубликованном документе.
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Как показывают результаты ежегодного исследования, уровень удовлетворенности достиг минимума с февраля 2017 года, когда показатель составлял 32%, и снизился по сравнению с 2021-2023 годами, когда он находился на отметке 37%.
Согласно опросу, только 37% американцев уверены, что остальные мировые лидеры уважительно относятся к Байдену, в то время как 58% считают, что главу Белого дома не уважают главы других государств.
Опрос проводился с 1 по 20 февраля 2024 года среди 1016 совершеннолетних американцев во всех 50 штатах и столичном округе Колумбия. Допустимая погрешность результата составляет плюс-минус 4 процентных пункта.
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В миреСШАДжо БайденКолумбияВыборы президента США — 2024
 
 
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