https://ria.ru/20240311/opros-1932339194.html

Опрос: западные лидеры не уважают Байдена, уверены большинство американцев

Опрос: западные лидеры не уважают Байдена, уверены большинство американцев - РИА Новости, 11.03.2024

Опрос: западные лидеры не уважают Байдена, уверены большинство американцев

Только треть американских граждан довольны позицией США на мировой арене, а большинство уверены, что президента страны Джо Байдена не уважают лидеры других... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:16

2024-03-11T17:16

2024-03-11T17:16

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джо байден

колумбия

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Только треть американских граждан довольны позицией США на мировой арене, а большинство уверены, что президента страны Джо Байдена не уважают лидеры других государств, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Gallup. "Удовлетворенность американцев позицией страны в мире оказалась на минимальной отметке с 2017 года с 33% удовлетворенными", - говорится в опубликованном документе. Как показывают результаты ежегодного исследования, уровень удовлетворенности достиг минимума с февраля 2017 года, когда показатель составлял 32%, и снизился по сравнению с 2021-2023 годами, когда он находился на отметке 37%. Согласно опросу, только 37% американцев уверены, что остальные мировые лидеры уважительно относятся к Байдену, в то время как 58% считают, что главу Белого дома не уважают главы других государств. Опрос проводился с 1 по 20 февраля 2024 года среди 1016 совершеннолетних американцев во всех 50 штатах и столичном округе Колумбия. Допустимая погрешность результата составляет плюс-минус 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20240311/mask-1932265385.html

https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

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в мире, сша, джо байден, колумбия, выборы президента сша — 2024