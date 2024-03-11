https://ria.ru/20240311/onkologiya-1932338786.html
Минздрав анонсировал кардинальные перемены в лечении онкозаболеваний
Минздрав анонсировал кардинальные перемены в лечении онкозаболеваний - РИА Новости, 11.03.2024
Минздрав анонсировал кардинальные перемены в лечении онкозаболеваний
В России в ближайшие пять-шесть лет ожидаются кардинальные перемены в лечении онкологических пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:14
2024-03-11T17:14
2024-03-11T18:19
общество
россия
михаил мурашко
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РЯЗАНЬ, 11 мар — РИА Новости. В России в ближайшие пять-шесть лет ожидаются кардинальные перемены в лечении онкологических пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "В онкологии грядут — я думаю, что в ближайшие пять-шесть лет — кардинальные перемены, появятся новые препараты", — сказал глава ведомства на встрече со студентами Рязанского медицинского колледжа.Из-за роста ожидаемой продолжительности жизни люди будут чаще сталкиваться со злокачественными новообразованиями, однако поиск новых методов лечения не останавливается ни на минуту, подчеркнул Мурашко.В случае с некоторыми видами рака врачи научились лечить пациентов и добиваться ремиссии, но вызовы остаются.В начале февраля Мурашко сообщил, что в стране выросли скорость и качество диагностики — более 60 процентов опухолей выявляют на первой и второй стадиях, когда прогноз лечения оценивается как благоприятный. Он также особо отметил позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с этим недугом.
https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html
https://ria.ru/20240214/onkozabolevaniya-1927396664.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Минздрав анонсировал кардинальные перемены в лечении онкозаболеваний
Мурашко: перемены в лечении онкозаболеваний ожидаются в ближайшие пять-шесть лет
РЯЗАНЬ, 11 мар — РИА Новости. В России в ближайшие пять-шесть лет ожидаются кардинальные перемены в лечении онкологических пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"В онкологии грядут — я думаю, что в ближайшие пять-шесть лет — кардинальные перемены, появятся новые препараты", — сказал глава ведомства на встрече со студентами Рязанского медицинского колледжа.
Мурашко отчитался о прорывных результатах медицины в области онкологии
Из-за роста ожидаемой продолжительности жизни люди будут чаще сталкиваться со злокачественными новообразованиями, однако поиск новых методов лечения не останавливается ни на минуту, подчеркнул Мурашко.
В случае с некоторыми видами рака врачи научились лечить пациентов и добиваться ремиссии, но вызовы остаются.
В начале февраля Мурашко сообщил, что в стране выросли скорость и качество диагностики — более 60 процентов опухолей выявляют на первой и второй стадиях, когда прогноз лечения оценивается как благоприятный. Он также особо отметил позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с этим недугом.
Более половины онкозаболеваний выявляют на начальной стадии, заявил Путин