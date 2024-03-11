https://ria.ru/20240311/onkologiya-1932338786.html

Минздрав анонсировал кардинальные перемены в лечении онкозаболеваний

Минздрав анонсировал кардинальные перемены в лечении онкозаболеваний - РИА Новости, 11.03.2024

Минздрав анонсировал кардинальные перемены в лечении онкозаболеваний

В России в ближайшие пять-шесть лет ожидаются кардинальные перемены в лечении онкологических пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:14

2024-03-11T17:14

2024-03-11T18:19

общество

россия

михаил мурашко

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РЯЗАНЬ, 11 мар — РИА Новости. В России в ближайшие пять-шесть лет ожидаются кардинальные перемены в лечении онкологических пациентов, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "В онкологии грядут — я думаю, что в ближайшие пять-шесть лет — кардинальные перемены, появятся новые препараты", — сказал глава ведомства на встрече со студентами Рязанского медицинского колледжа.Из-за роста ожидаемой продолжительности жизни люди будут чаще сталкиваться со злокачественными новообразованиями, однако поиск новых методов лечения не останавливается ни на минуту, подчеркнул Мурашко.В случае с некоторыми видами рака врачи научились лечить пациентов и добиваться ремиссии, но вызовы остаются.В начале февраля Мурашко сообщил, что в стране выросли скорость и качество диагностики — более 60 процентов опухолей выявляют на первой и второй стадиях, когда прогноз лечения оценивается как благоприятный. Он также особо отметил позитивную динамику в лечении детей, которые столкнулись с этим недугом.

https://ria.ru/20240202/onkologiya-1925107942.html

https://ria.ru/20240214/onkozabolevaniya-1927396664.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мурашко