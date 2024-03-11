https://ria.ru/20240311/okhrana-1932364834.html

В Омске прокомментировали сообщения об охране метро от гребцов на каноэ

В Омске прокомментировали сообщения об охране метро от гребцов на каноэ - РИА Новости, 11.03.2024

В Омске прокомментировали сообщения об охране метро от гребцов на каноэ

Охрану для недостроенного метро в Омске наняли, чтобы в него не проникали все нарушители, а не только любители кататься на каноэ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:23

2024-03-11T19:23

2024-03-11T19:45

омск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932365996_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_2a04120f8f9debf8ee734a156be49838.jpg

ОМСК, 11 мар — РИА Новости. Охрану для недостроенного метро в Омске наняли, чтобы в него не проникали все нарушители, а не только любители кататься на каноэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. "Охрану наняли для контроля за всеми нарушителями, а не только от гребцов на каноэ. Метро и раньше было под охраной. Просто был заключен новый контракт. По истечении этого контракта на охрану будет заключен новый", — подчеркнули там.Информация об аукционе по поиску охраны для недостроенного омского метро появилась на портале госзакупок в конце января 2023 года. Контракт выложили от Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений. От охраны требовалось осуществлять пешее патрулирование строительных площадок станций "Кристалл" и "Заречная". С 1 марта по 24 декабря контракт получило предприятие "Асгард". Изначальная стоимость соглашения на охрану станций составляла 10,1 миллиона рублей. Компания "Асгард" победила в аукционе, предложив свои услуги за 3,1 миллиона.Ранее в социальных сетях появилась информация, что охрану для омского метро наняли после случая, когда несколько омичей проплыли по затопленным тоннелям метро и даже приготовили там шашлык.

https://ria.ru/20240220/pozhar-1928363154.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

омск, общество