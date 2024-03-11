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В Омске прокомментировали сообщения об охране метро от гребцов на каноэ - РИА Новости, 11.03.2024
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19:23 11.03.2024 (обновлено: 19:45 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/okhrana-1932364834.html
В Омске прокомментировали сообщения об охране метро от гребцов на каноэ
В Омске прокомментировали сообщения об охране метро от гребцов на каноэ - РИА Новости, 11.03.2024
В Омске прокомментировали сообщения об охране метро от гребцов на каноэ
Охрану для недостроенного метро в Омске наняли, чтобы в него не проникали все нарушители, а не только любители кататься на каноэ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:23
2024-03-11T19:45
омск
общество
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ОМСК, 11 мар — РИА Новости. Охрану для недостроенного метро в Омске наняли, чтобы в него не проникали все нарушители, а не только любители кататься на каноэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. &quot;Охрану наняли для контроля за всеми нарушителями, а не только от гребцов на каноэ. Метро и раньше было под охраной. Просто был заключен новый контракт. По истечении этого контракта на охрану будет заключен новый&quot;, — подчеркнули там.Информация об аукционе по поиску охраны для недостроенного омского метро появилась на портале госзакупок в конце января 2023 года. Контракт выложили от Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений. От охраны требовалось осуществлять пешее патрулирование строительных площадок станций "Кристалл" и "Заречная". С 1 марта по 24 декабря контракт получило предприятие "Асгард". Изначальная стоимость соглашения на охрану станций составляла 10,1 миллиона рублей. Компания "Асгард" победила в аукционе, предложив свои услуги за 3,1 миллиона.Ранее в социальных сетях появилась информация, что охрану для омского метро наняли после случая, когда несколько омичей проплыли по затопленным тоннелям метро и даже приготовили там шашлык.
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омск, общество
Омск, Общество
В Омске прокомментировали сообщения об охране метро от гребцов на каноэ

Власти Омска: охрану для метро наняли, чтобы в него не проникали все нарушители

© соцсетиКаноэ в тоннеле недостроенной станции метро в Омске
Каноэ в тоннеле недостроенной станции метро в Омске
© соцсети
Каноэ в тоннеле недостроенной станции метро в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 11 мар — РИА Новости. Охрану для недостроенного метро в Омске наняли, чтобы в него не проникали все нарушители, а не только любители кататься на каноэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
«

"Охрану наняли для контроля за всеми нарушителями, а не только от гребцов на каноэ. Метро и раньше было под охраной. Просто был заключен новый контракт. По истечении этого контракта на охрану будет заключен новый", — подчеркнули там.

Информация об аукционе по поиску охраны для недостроенного омского метро появилась на портале госзакупок в конце января 2023 года. Контракт выложили от Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений. От охраны требовалось осуществлять пешее патрулирование строительных площадок станций "Кристалл" и "Заречная". С 1 марта по 24 декабря контракт получило предприятие "Асгард".
Изначальная стоимость соглашения на охрану станций составляла 10,1 миллиона рублей. Компания "Асгард" победила в аукционе, предложив свои услуги за 3,1 миллиона.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что охрану для омского метро наняли после случая, когда несколько омичей проплыли по затопленным тоннелям метро и даже приготовили там шашлык.
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