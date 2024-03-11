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ВСУ около 30 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 11.03.2024
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11:27 11.03.2024
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ВСУ около 30 раз атаковали Белгородскую область
ВСУ около 30 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 11.03.2024
ВСУ около 30 раз атаковали Белгородскую область
Украинские военные около 30 раз атаковали пять муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:27
2024-03-11T11:27
белгородская область
белгородский район
украина
камаз (завод)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные около 30 раз атаковали пять муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его данным, 10 марта украинская армия атаковала пять районов области 17 минометными снарядами. Также на регион было совершено 15 атак с помощью беспилотников, включая сброс взрывного устройства. За отчетный день повреждения выявлены в шести населенных пунктах области. Согласно сводкам, на прошедшей неделе число обстрелов снизилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей. Однако, за этот период использование беспилотников для атак увеличилось на 5%. С 4 марта наибольшее количество прилетов зафиксировано в Шебекинском округе (50%) и Грайворонском округе (26%). Белгородский район, ранее один из лидеров по числу обстрелов, подвергался атакам 57 раз (11%). Кроме того, на прошлой неделе Яковлевский округ, не граничащий с Украиной, был атакован чаще, чем приграничные Валуйский и Борисовский районы вместе взятые. За неделю погибли двое мирных жителей, трое были ранены. "В городе Белгороде беспилотником атаковано здание коммерческой организации. В результате взрыва повреждено одно из помещений. Пострадавших нет. В Белгородском районе над селами Никольское и Беловское системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. В селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотник противника", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в селе Таврово совершил падение украинский дрон, в результате чего повреждено одно домовладении. Также разрушения выявлены в двух домовладениях в поселке Разумное. В Грайворонском горокруге поселок Горьковский был атакован с помощью четырех дронов-камикадзе, повреждено домовладение. По селам Козинка, Дроновка и окраине хутора Байрак выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Мокрая Орловка с дрона сброшено взрывное устройство. "В Шебекинском городском округе в поселке Поляна Масловопристанского поселения противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией на территории сельскохозяйственного предприятия пострадавших нет, поврежден КАМАЗ. В Яковлевском городском округе окраина города Строитель подверглась атаке ВСУ с помощью трех БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240309/obstrel-1932009651.html
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белгородская область, белгородский район, украина, камаз (завод), вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Белгородский район, Украина, КамАЗ (завод), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ около 30 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ около 30 раз атаковали Белгородскую область в воскресенье, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные около 30 раз атаковали пять муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его данным, 10 марта украинская армия атаковала пять районов области 17 минометными снарядами. Также на регион было совершено 15 атак с помощью беспилотников, включая сброс взрывного устройства. За отчетный день повреждения выявлены в шести населенных пунктах области.
Автомобиль с углем, обстрелянный FPV-дронами ВСУ. 9 марта 2024 года
ВСУ обстреляли грузовики с углем для жителей Харьковской области
9 марта, 12:56
Согласно сводкам, на прошедшей неделе число обстрелов снизилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей. Однако, за этот период использование беспилотников для атак увеличилось на 5%. С 4 марта наибольшее количество прилетов зафиксировано в Шебекинском округе (50%) и Грайворонском округе (26%). Белгородский район, ранее один из лидеров по числу обстрелов, подвергался атакам 57 раз (11%). Кроме того, на прошлой неделе Яковлевский округ, не граничащий с Украиной, был атакован чаще, чем приграничные Валуйский и Борисовский районы вместе взятые. За неделю погибли двое мирных жителей, трое были ранены.
«
"В городе Белгороде беспилотником атаковано здание коммерческой организации. В результате взрыва повреждено одно из помещений. Пострадавших нет. В Белгородском районе над селами Никольское и Беловское системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. В селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотник противника", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Таврово совершил падение украинский дрон, в результате чего повреждено одно домовладении. Также разрушения выявлены в двух домовладениях в поселке Разумное. В Грайворонском горокруге поселок Горьковский был атакован с помощью четырех дронов-камикадзе, повреждено домовладение. По селам Козинка, Дроновка и окраине хутора Байрак выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Мокрая Орловка с дрона сброшено взрывное устройство.
"В Шебекинском городском округе в поселке Поляна Масловопристанского поселения противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией на территории сельскохозяйственного предприятия пострадавших нет, поврежден КАМАЗ. В Яковлевском городском округе окраина города Строитель подверглась атаке ВСУ с помощью трех БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Украинские беспилотники атаковали город Строитель в Белгородской области
Вчера, 09:51
 
Белгородская областьБелгородский районУкраинаКамАЗ (завод)Вячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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