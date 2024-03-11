ВСУ около 30 раз атаковали Белгородскую область
ВСУ около 30 раз атаковали Белгородскую область в воскресенье, пострадавших нет
Осколки снарядов. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные около 30 раз атаковали пять муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его данным, 10 марта украинская армия атаковала пять районов области 17 минометными снарядами. Также на регион было совершено 15 атак с помощью беспилотников, включая сброс взрывного устройства. За отчетный день повреждения выявлены в шести населенных пунктах области.
Согласно сводкам, на прошедшей неделе число обстрелов снизилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей. Однако, за этот период использование беспилотников для атак увеличилось на 5%. С 4 марта наибольшее количество прилетов зафиксировано в Шебекинском округе (50%) и Грайворонском округе (26%). Белгородский район, ранее один из лидеров по числу обстрелов, подвергался атакам 57 раз (11%). Кроме того, на прошлой неделе Яковлевский округ, не граничащий с Украиной, был атакован чаще, чем приграничные Валуйский и Борисовский районы вместе взятые. За неделю погибли двое мирных жителей, трое были ранены.
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"В городе Белгороде беспилотником атаковано здание коммерческой организации. В результате взрыва повреждено одно из помещений. Пострадавших нет. В Белгородском районе над селами Никольское и Беловское системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. В селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотник противника", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Таврово совершил падение украинский дрон, в результате чего повреждено одно домовладении. Также разрушения выявлены в двух домовладениях в поселке Разумное. В Грайворонском горокруге поселок Горьковский был атакован с помощью четырех дронов-камикадзе, повреждено домовладение. По селам Козинка, Дроновка и окраине хутора Байрак выпущено в сумме 17 минометных снарядов. В селе Мокрая Орловка с дрона сброшено взрывное устройство.
"В Шебекинском городском округе в поселке Поляна Масловопристанского поселения противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией на территории сельскохозяйственного предприятия пострадавших нет, поврежден КАМАЗ. В Яковлевском городском округе окраина города Строитель подверглась атаке ВСУ с помощью трех БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура", - подчеркнул Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.