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ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/obstrely-1932239660.html
ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области
ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области - РИА Новости, 11.03.2024
ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:33
2024-03-11T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 11 мар - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики нанесли еще 18 ударов", - уточнил источник. Всего под огнем оказались девять населенных пунктов: Кардашинка, Алешки, Подстепное, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240310/khersonskoe-1932139519.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области

ВСУ за сутки 37 раз ударили по левому берегу Днепра Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 11 мар - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики нанесли еще 18 ударов", - уточнил источник.
Всего под огнем оказались девять населенных пунктов: Кардашинка, Алешки, Подстепное, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская областьНовая Каховка
 
 
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