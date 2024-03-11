https://ria.ru/20240311/obstrely-1932239660.html

ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области

ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области - РИА Новости, 11.03.2024

ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:33

2024-03-11T10:33

2024-03-11T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 11 мар - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики нанесли еще 18 ударов", - уточнил источник. Всего под огнем оказались девять населенных пунктов: Кардашинка, Алешки, Подстепное, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240310/khersonskoe-1932139519.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка