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ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области
ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области - РИА Новости, 11.03.2024
ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области
Украинская армия в течение суток нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил в понедельник... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:33
2024-03-11T10:33
2024-03-11T10:33
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херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 11 мар - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил в понедельник журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. С наступлением ночи боевики нанесли еще 18 ударов", - уточнил источник. Всего под огнем оказались девять населенных пунктов: Кардашинка, Алешки, Подстепное, Новая Каховка, Днепряны, Голая Пристань, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240310/khersonskoe-1932139519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область , новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка
ВСУ за сутки 37 раз ударили по Херсонской области
ВСУ за сутки 37 раз ударили по левому берегу Днепра Херсонской области