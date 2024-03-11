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В Курской области после обстрела обесточены четыре населенных пункта - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:02 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/obstrel-1932249855.html
В Курской области после обстрела обесточены четыре населенных пункта
В Курской области после обстрела обесточены четыре населенных пункта - РИА Новости, 11.03.2024
В Курской области после обстрела обесточены четыре населенных пункта
Газовая труба и линия электропередачи повреждены при обстреле со стороны Украины деревни Внезапное Кореневского района Курской области, в результате четыре... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:02
2024-03-11T11:02
специальная военная операция на украине
курская область
украина
роман старовойт
вооруженные силы украины
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Газовая труба и линия электропередачи повреждены при обстреле со стороны Украины деревни Внезапное Кореневского района Курской области, в результате четыре населенных пункта остались без электричества, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Со стороны Украины обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба и линия электропередачи, обесточено 4 населенных пункта", — сообщил Старовойт. Утром в понедельник ВСУ нанесли удар по селу Гончаровка Курской области. При обстреле один человек получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Ещё одна жительница была контужена. Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240311/rakety-1932243633.html
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курская область, украина, роман старовойт, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области после обстрела обесточены четыре населенных пункта

В Курской области после украинского обстрела обесточены четыре населенных пункта

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Газовая труба и линия электропередачи повреждены при обстреле со стороны Украины деревни Внезапное Кореневского района Курской области, в результате четыре населенных пункта остались без электричества, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Со стороны Украины обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба и линия электропередачи, обесточено 4 населенных пункта", — сообщил Старовойт.
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Утром в понедельник ВСУ нанесли удар по селу Гончаровка Курской области. При обстреле один человек получил тяжелое ранение и скончался в больнице. Ещё одна жительница была контужена.
Кореневский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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