https://ria.ru/20240311/obstrel-1932229041.html
Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка
Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка - РИА Новости, 11.03.2024
Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка
В селе Гончаровка в Курской области из-за обстрела ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:06
2024-03-11T09:06
2024-03-11T10:31
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
украина
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В селе Гончаровка в Курской области из-за обстрела ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram. "Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию", — написал он. Медики оказывают пострадавшим первую помощь.Кроме того, повреждения получили их дом и автомобиль. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте.Накануне украинские военные обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. При прямом попадании снаряда загорелся жилой дом, из-за чего погибла местная жительница, а ее супруг получил обширные ожоги.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, роман старовойт, украина, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Суджанский район
Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка
При украинском обстреле курского села Гончаровка пострадали два человека