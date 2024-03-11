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Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 11.03.2024 (обновлено: 10:31 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/obstrel-1932229041.html
Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка
Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка - РИА Новости, 11.03.2024
Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка
В селе Гончаровка в Курской области из-за обстрела ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:06
2024-03-11T10:31
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
украина
суджанский район
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В селе Гончаровка в Курской области из-за обстрела ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram. "Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию", — написал он. Медики оказывают пострадавшим первую помощь.Кроме того, повреждения получили их дом и автомобиль. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте.Накануне украинские военные обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. При прямом попадании снаряда загорелся жилой дом, из-за чего погибла местная жительница, а ее супруг получил обширные ожоги.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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курская область
украина
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происшествия, курская область, роман старовойт, украина, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Украина, Суджанский район
Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка

При украинском обстреле курского села Гончаровка пострадали два человека

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела села Гончаровка в Курской области. 11 марта 2024
Последствия обстрела села Гончаровка в Курской области. 11 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела села Гончаровка в Курской области. 11 марта 2024
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В селе Гончаровка в Курской области из-за обстрела ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.
«
"Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию", — написал он.
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Медики оказывают пострадавшим первую помощь.
Кроме того, повреждения получили их дом и автомобиль. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте.
Накануне украинские военные обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. При прямом попадании снаряда загорелся жилой дом, из-за чего погибла местная жительница, а ее супруг получил обширные ожоги.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтУкраинаСуджанский район
 
 
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