https://ria.ru/20240311/obstrel-1932229041.html

Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка

Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка - РИА Новости, 11.03.2024

Старовойт рассказал о последствиях обстрела курского села Гончаровка

В селе Гончаровка в Курской области из-за обстрела ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:06

2024-03-11T09:06

2024-03-11T10:31

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

украина

суджанский район

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В селе Гончаровка в Курской области из-за обстрела ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram. "Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию", — написал он. Медики оказывают пострадавшим первую помощь.Кроме того, повреждения получили их дом и автомобиль. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте.Накануне украинские военные обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области. При прямом попадании снаряда загорелся жилой дом, из-за чего погибла местная жительница, а ее супруг получил обширные ожоги.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240308/primirenie-1931827885.html

курская область

украина

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, роман старовойт, украина, суджанский район