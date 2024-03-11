https://ria.ru/20240311/obrushenie-1932272827.html

В Казани возбудили уголовное дело после обрушения козырька магазина

В Казани возбудили уголовное дело после обрушения козырька магазина - РИА Новости, 11.03.2024

В Казани возбудили уголовное дело после обрушения козырька магазина

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения козырька магазина из-за скопления снега в Казани, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:41

2024-03-11T12:41

2024-03-11T12:41

происшествия

казань

россия

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КАЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обрушения козырька магазина из-за скопления снега в Казани, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану. По информации ГУМЧС России по Татарстану, 10 марта в 16.24 поступило сообщение о том, что по улице Главная, 69 в Казани обвалилась крыша пристроенного к зданию козырька магазина на площади 75 квадратных метров. Пострадавших нет. "В результате скопления снега произошло обрушение козырька, установленного над входом в магазин в поселке Дербышки города Казани. При этом в помещении магазина находились покупатели. Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации здания.

https://ria.ru/20240222/krysha-1928890152.html

https://ria.ru/20240309/tuluza-1932020047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)