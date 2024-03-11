https://ria.ru/20240311/oborona-1932362105.html
Европе надо создать сильную оборону, а не полагаться на США, считает Швеция
Европе надо создать сильную оборону, а не полагаться на США, считает Швеция - РИА Новости, 11.03.2024
Европе надо создать сильную оборону, а не полагаться на США, считает Швеция
Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил премьер-министр... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:04
2024-03-11T19:04
2024-03-11T19:04
в мире
европа
швеция
сша
ульф кристерссон
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6978e95be5a9f98d5ea71025bcfe7b4f.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. "Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее", - сказал Кристерссон в интервью изданию Politico. Премьер Швеции также отметил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Китая в стратегических секторах, чтобы лучше соответствовать американскому подходу. В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, как утверждалось, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Швеция также обязалась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В Венгрии, в свою очередь, обещали ратифицировать шведскую заявку после одобрения Турцией. Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи заявлял РИА Новости, что прием в НАТО Швеции является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США - неприемлемый акт давления на суверенную страну.
https://ria.ru/20240311/dialog-1932318886.html
https://ria.ru/20240311/polsha-1932307949.html
https://ria.ru/20240311/voyska-1932240100.html
европа
швеция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e978289ca8b37da653d47a8702bbd27d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, швеция, сша, ульф кристерссон, нато, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Европа, Швеция, США, Ульф Кристерссон, НАТО, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Европе надо создать сильную оборону, а не полагаться на США, считает Швеция
Премьер Швеции: Европе нужно создать сильную оборону, а не полагаться на США
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать её, заявил
премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
«
"Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее", - сказал Кристерссон в интервью изданию Politico.
В ЕС отреагировали на призыв Ватикана к мирному диалогу, поддержав Украину
Премьер Швеции также отметил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Китая в стратегических секторах, чтобы лучше соответствовать американскому подходу.
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, как утверждалось, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Швеция также обязалась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В Венгрии, в свою очередь, обещали ратифицировать шведскую заявку после одобрения Турцией.
Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта.
Президент Польши прокомментировал повышение расходов НАТО на оборону
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского
о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин
ранее заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии.
Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи заявлял РИА Новости, что прием в НАТО Швеции
является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США
- неприемлемый акт давления на суверенную страну.
"Это немыслимо": отчаянный шаг НАТО из-за краха ВСУ вызвал панику в США