https://ria.ru/20240311/novorozhdennyy-1932238235.html
В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой
В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой - РИА Новости, 11.03.2024
В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту имеющихся данных о том, что новорожденный ребенок получил частичный... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:17
2024-03-11T10:17
2024-03-11T10:17
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту имеющихся данных о том, что новорожденный ребенок получил частичный паралич руки из-за родовой травмы, сообщает Следственный комитет РФ. По информации из СМИ, на которую ссылаются в СК РФ, в Новосибирске младенец поручил паралич руки вследствие травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что ребенок покалечен из-за врачебной ошибки. "Обстоятельства оказания медицинской помощи новорожденному устанавливаются следственными органами СК России по Новосибирской области в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУСК по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
https://ria.ru/20240216/novorozhdennyy-1927854506.html
https://ria.ru/20240110/sk-1920476061.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой
В Новосибирске возбудили дело из-за новорожденного, получившего паралич руки