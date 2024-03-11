https://ria.ru/20240311/novorozhdennyy-1932238235.html

В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой

В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой - РИА Новости, 11.03.2024

В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту имеющихся данных о том, что новорожденный ребенок получил частичный... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:17

2024-03-11T10:17

2024-03-11T10:17

происшествия

россия

новосибирск

новосибирская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту имеющихся данных о том, что новорожденный ребенок получил частичный паралич руки из-за родовой травмы, сообщает Следственный комитет РФ. По информации из СМИ, на которую ссылаются в СК РФ, в Новосибирске младенец поручил паралич руки вследствие травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что ребенок покалечен из-за врачебной ошибки. "Обстоятельства оказания медицинской помощи новорожденному устанавливаются следственными органами СК России по Новосибирской области в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУСК по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

https://ria.ru/20240216/novorozhdennyy-1927854506.html

https://ria.ru/20240110/sk-1920476061.html

россия

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)