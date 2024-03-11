Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/novorozhdennyy-1932238235.html
В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой
В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой - РИА Новости, 11.03.2024
В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой
Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту имеющихся данных о том, что новорожденный ребенок получил частичный... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:17
2024-03-11T10:17
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту имеющихся данных о том, что новорожденный ребенок получил частичный паралич руки из-за родовой травмы, сообщает Следственный комитет РФ. По информации из СМИ, на которую ссылаются в СК РФ, в Новосибирске младенец поручил паралич руки вследствие травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что ребенок покалечен из-за врачебной ошибки. "Обстоятельства оказания медицинской помощи новорожденному устанавливаются следственными органами СК России по Новосибирской области в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУСК по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
https://ria.ru/20240216/novorozhdennyy-1927854506.html
https://ria.ru/20240110/sk-1920476061.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирске завели дело из-за новорожденного с парализованной рукой

В Новосибирске возбудили дело из-за новорожденного, получившего паралич руки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 11 мар – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту имеющихся данных о том, что новорожденный ребенок получил частичный паралич руки из-за родовой травмы, сообщает Следственный комитет РФ.
По информации из СМИ, на которую ссылаются в СК РФ, в Новосибирске младенец поручил паралич руки вследствие травмы, полученной в процессе родов. Мать мальчика считает, что ребенок покалечен из-за врачебной ошибки.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Новосибирске новорожденного нашли в пакете на морозе
16 февраля, 17:52
"Обстоятельства оказания медицинской помощи новорожденному устанавливаются следственными органами СК России по Новосибирской области в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУСК по Новосибирской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
В Татарстане младенец погиб во время "игры" с родителями
10 января, 11:46
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскНовосибирская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала