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Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки - РИА Новости, 11.03.2024
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Ядерные технологии
 
14:37 11.03.2024 (обновлено: 14:42 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/nikaragua-1932301454.html
Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки
Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки - РИА Новости, 11.03.2024
Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки
Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки и технологий, это следует из текста межправительственного соглашения о сотрудничестве... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:37
2024-03-11T14:42
ядерные технологии
россия
никарагуа
москва
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки и технологий, это следует из текста межправительственного соглашения о сотрудничестве Москвы и Манагуа в области неэнергетического применения мирных атомных технологий, опубликованного на официальном портале правовой информации.Само соглашение стороны подписали в конце марта 2023 года, оно вступило в силу в июне. Сейчас приводится содержание документа.Согласно соглашению, Россия и Никарагуа сотрудничают по нескольким направлениям, в том числе в создании исследовательских ядерных установок, ускорителей элементарных частиц, нейтронных генераторов и других источников ионизирующего излучения для применения в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, науке, мониторинге окружающей среды и других областях.Также предусмотрено "изучение возможностей сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Республики Никарагуа".
https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899480753.html
россия
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россия, никарагуа, москва
Ядерные технологии, Россия, Никарагуа, Москва
Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки

Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Fotolia / carles
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки и технологий, это следует из текста межправительственного соглашения о сотрудничестве Москвы и Манагуа в области неэнергетического применения мирных атомных технологий, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Само соглашение стороны подписали в конце марта 2023 года, оно вступило в силу в июне. Сейчас приводится содержание документа.
Согласно соглашению, Россия и Никарагуа сотрудничают по нескольким направлениям, в том числе в создании исследовательских ядерных установок, ускорителей элементарных частиц, нейтронных генераторов и других источников ионизирующего излучения для применения в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, науке, мониторинге окружающей среды и других областях.
Также предусмотрено "изучение возможностей сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Республики Никарагуа".
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