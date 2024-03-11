https://ria.ru/20240311/nikaragua-1932301454.html

Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки

Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки - РИА Новости, 11.03.2024

Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки

Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки и технологий, это следует из текста межправительственного соглашения о сотрудничестве... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:37

2024-03-11T14:37

2024-03-11T14:42

ядерные технологии

россия

никарагуа

москва

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки и технологий, это следует из текста межправительственного соглашения о сотрудничестве Москвы и Манагуа в области неэнергетического применения мирных атомных технологий, опубликованного на официальном портале правовой информации.Само соглашение стороны подписали в конце марта 2023 года, оно вступило в силу в июне. Сейчас приводится содержание документа.Согласно соглашению, Россия и Никарагуа сотрудничают по нескольким направлениям, в том числе в создании исследовательских ядерных установок, ускорителей элементарных частиц, нейтронных генераторов и других источников ионизирующего излучения для применения в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, науке, мониторинге окружающей среды и других областях.Также предусмотрено "изучение возможностей сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Республики Никарагуа".

https://ria.ru/20230929/otnosheniya-1899480753.html

россия

никарагуа

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, никарагуа, москва