https://ria.ru/20240311/nikaragua-1932301454.html
Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки
Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки - РИА Новости, 11.03.2024
Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки
Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки и технологий, это следует из текста межправительственного соглашения о сотрудничестве... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:37
2024-03-11T14:37
2024-03-11T14:42
ядерные технологии
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки и технологий, это следует из текста межправительственного соглашения о сотрудничестве Москвы и Манагуа в области неэнергетического применения мирных атомных технологий, опубликованного на официальном портале правовой информации.Само соглашение стороны подписали в конце марта 2023 года, оно вступило в силу в июне. Сейчас приводится содержание документа.Согласно соглашению, Россия и Никарагуа сотрудничают по нескольким направлениям, в том числе в создании исследовательских ядерных установок, ускорителей элементарных частиц, нейтронных генераторов и других источников ионизирующего излучения для применения в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, науке, мониторинге окружающей среды и других областях.Также предусмотрено "изучение возможностей сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Республики Никарагуа".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, никарагуа, москва
Ядерные технологии, Россия, Никарагуа, Москва
Россия может построить в Никарагуа центр ядерной науки
Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Россия изучит возможность строительства в Никарагуа центра ядерной науки и технологий, это следует из текста межправительственного соглашения
о сотрудничестве Москвы и Манагуа в области неэнергетического применения мирных атомных технологий, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Само соглашение стороны подписали в конце марта 2023 года, оно вступило в силу в июне. Сейчас приводится содержание документа.
Согласно соглашению, Россия и Никарагуа сотрудничают по нескольким направлениям, в том числе в создании исследовательских ядерных установок, ускорителей элементарных частиц, нейтронных генераторов и других источников ионизирующего излучения для применения в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, науке, мониторинге окружающей среды и других областях.
Также предусмотрено "изучение возможностей сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Республики Никарагуа".
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