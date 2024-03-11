https://ria.ru/20240311/natsoborona-1932386040.html

Байден запросил на национальную оборону почти 850 миллиардов долларов

Байден запросил на национальную оборону почти 850 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.03.2024

Байден запросил на национальную оборону почти 850 миллиардов долларов

Администрация президента США Джо Байдена направила обращение в конгресс с просьбой выделить 849,8 миллиарда долларов на национальную оборону в 2025 финансовом... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:57

2024-03-11T21:57

2024-03-11T22:03

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена направила обращение в конгресс с просьбой выделить 849,8 миллиарда долларов на национальную оборону в 2025 финансовом году, сообщил в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона.В частности, по его словам, администрация запросила порядка 262,6 миллиарда на нужды ВВС США, 257,6 миллиарда долларов - для военно-морских сил, 185,5 миллиарда - для сухопутных войск и еще около 143,7 миллиарда - на прочие расходы.Как отметил чиновник, по сравнению с бюджетным запросом Белого дома на 2022 финансовый год запрос на 2025 год будет выше почти на 100 миллиардов долларов.На сегодняшний день в США по-прежнему не принят оборонный бюджет на 2024 финансовый год из-за разногласий между демократами и республиканцами в конгрессе по статьям этого ключевого документа.

https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932378470.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, министерство обороны сша, пентагон, сша, джо байден