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Байден запросил на национальную оборону почти 850 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.03.2024
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21:57 11.03.2024 (обновлено: 22:03 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/natsoborona-1932386040.html
Байден запросил на национальную оборону почти 850 миллиардов долларов
Байден запросил на национальную оборону почти 850 миллиардов долларов - РИА Новости, 11.03.2024
Байден запросил на национальную оборону почти 850 миллиардов долларов
Администрация президента США Джо Байдена направила обращение в конгресс с просьбой выделить 849,8 миллиарда долларов на национальную оборону в 2025 финансовом... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:57
2024-03-11T22:03
в мире
министерство обороны сша
пентагон
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена направила обращение в конгресс с просьбой выделить 849,8 миллиарда долларов на национальную оборону в 2025 финансовом году, сообщил в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона.В частности, по его словам, администрация запросила порядка 262,6 миллиарда на нужды ВВС США, 257,6 миллиарда долларов - для военно-морских сил, 185,5 миллиарда - для сухопутных войск и еще около 143,7 миллиарда - на прочие расходы.Как отметил чиновник, по сравнению с бюджетным запросом Белого дома на 2022 финансовый год запрос на 2025 год будет выше почти на 100 миллиардов долларов.На сегодняшний день в США по-прежнему не принят оборонный бюджет на 2024 финансовый год из-за разногласий между демократами и республиканцами в конгрессе по статьям этого ключевого документа.
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в мире, министерство обороны сша, пентагон, сша, джо байден
В мире, Министерство обороны США, Пентагон, США, Джо Байден
Байден запросил на национальную оборону почти 850 миллиардов долларов

Пентагон: Байден запросил на нацоборону на $7,5 млрд больше, чем на 2024 год

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена направила обращение в конгресс с просьбой выделить 849,8 миллиарда долларов на национальную оборону в 2025 финансовом году, сообщил в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона.
В частности, по его словам, администрация запросила порядка 262,6 миллиарда на нужды ВВС США, 257,6 миллиарда долларов - для военно-морских сил, 185,5 миллиарда - для сухопутных войск и еще около 143,7 миллиарда - на прочие расходы.
Как отметил чиновник, по сравнению с бюджетным запросом Белого дома на 2022 финансовый год запрос на 2025 год будет выше почти на 100 миллиардов долларов.
На сегодняшний день в США по-прежнему не принят оборонный бюджет на 2024 финансовый год из-за разногласий между демократами и республиканцами в конгрессе по статьям этого ключевого документа.
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В миреМинистерство обороны СШАПентагонСШАДжо Байден
 
 
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