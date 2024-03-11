https://ria.ru/20240311/nato-1932300659.html
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции - РИА Новости, 11.03.2024
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции
Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции, которая официально стала 32-м членом Североатлантического альянса, прошла в понедельник в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:34
2024-03-11T14:34
2024-03-11T14:53
в мире
швеция
сша
энтони блинкен
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932306039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddd7696c6a19a7e6e729af18a7d35706.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции, которая официально стала 32-м членом Североатлантического альянса, прошла в понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Трансляция церемонии велась на сайте НАТО. Поднятие национального флага является торжественной частью и завершает официальную процедуру присоединения страны к НАТО. Шведский флаг был поднят под национальный гимн страны на площади перед штаб-квартирой НАТО среди флагов стран-членов. После гимна Швеции прозвучал гимн НАТО. Представитель НАТО также объявил, что параллельно шведские флаги были подняты в штабах командования альянса в Монсе (Бельгия) и в Норфолке (штат Вирджиния, США). Протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу 7 марта. Как сообщили в госдепартаменте США, Энтони Блинкен поставил под документом свою подпись, сообщив, что условия для вступления были выполнены. В соответствии с Североатлантическим договором, страна становится членом НАТО сразу после того, как ратификационные грамоты передаются правительству Соединенных Штатов. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, как утверждалось, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Швеция также обязалась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В Венгрии, в свою очередь, обещали ратифицировать шведскую заявку после одобрения Турцией. Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи заявлял РИА Новости, что прием в НАТО Швеции является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США - неприемлемый акт давления на суверенную страну.
https://ria.ru/20240311/nato-1932286031.html
https://ria.ru/20240311/krym-1932234381.html
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html
швеция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932306039_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90e63fbe8f2872dc9ba79d3e8575d18f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, сша, энтони блинкен, нато, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Швеция, США, Энтони Блинкен, НАТО, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг 32-го члена альянса Швеции
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции, которая официально стала 32-м членом Североатлантического альянса, прошла в понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Трансляция церемонии велась на сайте НАТО.
НАТО не планирует расширять число стран с ядерным оружием
Поднятие национального флага является торжественной частью и завершает официальную процедуру присоединения страны к НАТО.
Шведский флаг был поднят под национальный гимн страны на площади перед штаб-квартирой НАТО среди флагов стран-членов. После гимна Швеции прозвучал гимн НАТО. Представитель НАТО также объявил, что параллельно шведские флаги были подняты в штабах командования альянса в Монсе (Бельгия) и в Норфолке (штат Вирджиния, США).
Протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу 7 марта. Как сообщили в госдепартаменте США, Энтони Блинкен
поставил под документом свою подпись, сообщив, что условия для вступления были выполнены. В соответствии с Североатлантическим договором, страна становится членом НАТО сразу после того, как ратификационные грамоты передаются правительству Соединенных Штатов.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, как утверждалось, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Швеция также обязалась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В Венгрии, в свою очередь, обещали ратифицировать шведскую заявку после одобрения Турцией.
В Крыму заявили о возмездии за агрессию стран НАТО против России
Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского
о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин
ранее заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии.
Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи заявлял РИА Новости, что прием в НАТО Швеции
является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США
- неприемлемый акт давления на суверенную страну.
НАТО на Украине займется "дружественной оккупацией", заявили в МИД России