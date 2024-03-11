https://ria.ru/20240311/nato-1932300659.html

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции - РИА Новости, 11.03.2024

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции

Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции, которая официально стала 32-м членом Североатлантического альянса, прошла в понедельник в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:34

2024-03-11T14:34

2024-03-11T14:53

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сша

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Торжественная церемония поднятия национального флага Швеции, которая официально стала 32-м членом Североатлантического альянса, прошла в понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Трансляция церемонии велась на сайте НАТО. Поднятие национального флага является торжественной частью и завершает официальную процедуру присоединения страны к НАТО. Шведский флаг был поднят под национальный гимн страны на площади перед штаб-квартирой НАТО среди флагов стран-членов. После гимна Швеции прозвучал гимн НАТО. Представитель НАТО также объявил, что параллельно шведские флаги были подняты в штабах командования альянса в Монсе (Бельгия) и в Норфолке (штат Вирджиния, США). Протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу 7 марта. Как сообщили в госдепартаменте США, Энтони Блинкен поставил под документом свою подпись, сообщив, что условия для вступления были выполнены. В соответствии с Североатлантическим договором, страна становится членом НАТО сразу после того, как ратификационные грамоты передаются правительству Соединенных Штатов. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, как утверждалось, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Швеция также обязалась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В Венгрии, в свою очередь, обещали ратифицировать шведскую заявку после одобрения Турцией. Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия - 5 марта. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи заявлял РИА Новости, что прием в НАТО Швеции является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США - неприемлемый акт давления на суверенную страну.

https://ria.ru/20240311/nato-1932286031.html

https://ria.ru/20240311/krym-1932234381.html

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932274952.html

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Дарья Буймова

в мире, швеция, сша, энтони блинкен, нато, владимир зеленский, дмитрий песков