https://ria.ru/20240311/nasa-1932367668.html
Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА
Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА - РИА Новости, 11.03.2024
Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА
Президентский проект бюджета США на 2025 год предусматривает 25,4 миллиарда долларов на реализацию космических программ НАСА, из них 7,8 миллиарда на реализацию РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:41
2024-03-11T19:41
2024-03-11T20:13
сша
наса
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президентский проект бюджета США на 2025 год предусматривает 25,4 миллиарда долларов на реализацию космических программ НАСА, из них 7,8 миллиарда на реализацию лунной программы "Артемида", свидетельствует опубликованный Белым домом в понедельник документ.Как сообщили в администрации, запрошенная сумма "на 9,1% больше, чем в начале администрации". При этом президентский запрос на 2024 финансовый год был обозначен в размере 27,2 миллиарда долларов, что было на 7% больше, чем годом ранее.Традиционно основная статья расходов НАСА - реализация лунной программы "Артемида", на нее президентским бюджетом предусмотрено 7,8 миллиарда долларов. Еще 5,2 миллиарда предлагается инвестировать в научные программы по изучению Солнечной системы и вселенной, в том числе на поддержание работы космического телескопа Джеймс Уэбб. На развитие климатических программ предлагается направить 2,4 миллиарда долларов, на совершенствование космических технологий - 1,2 миллиарда, около одного миллиарда - на развитие аэронавтики, в том числе более экологически чистых авиадвигателей.В разделе бюджета, посвященном Международной космической станции (МКС), отмечается, что он "обеспечивает продолжение работы станции и безопасного свода ее с орбиты после окончания ее работы в 2030 году, а также переход НАСА на использование коммерческих космических станций по мере их ввода в эксплуатацию".Проект президентского бюджета будет передан на рассмотрение конгресса и позднее будет корректироваться.
https://ria.ru/20240311/modernizatsiya-1932368254.html
https://ria.ru/20240311/uran-1932364988.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_242:0:1678:1077_1920x0_80_0_0_813ded44efd612f202105012e1d920dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, наса, в мире
Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА
Проект бюджета США на 2025 год включает $25,4 млрд на реализацию программ НАСА
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президентский проект бюджета США на 2025 год предусматривает 25,4 миллиарда долларов на реализацию космических программ НАСА, из них 7,8 миллиарда на реализацию лунной программы "Артемида", свидетельствует опубликованный Белым домом в понедельник документ.
Как сообщили в администрации, запрошенная сумма "на 9,1% больше, чем в начале администрации". При этом президентский запрос на 2024 финансовый год был обозначен в размере 27,2 миллиарда долларов, что было на 7% больше, чем годом ранее.
Байден запросил у конгресса почти 20 миллиардов долларов на модернизацию ЯО
Традиционно основная статья расходов НАСА - реализация лунной программы "Артемида", на нее президентским бюджетом предусмотрено 7,8 миллиарда долларов. Еще 5,2 миллиарда предлагается инвестировать в научные программы по изучению Солнечной системы и вселенной, в том числе на поддержание работы космического телескопа Джеймс Уэбб. На развитие климатических программ предлагается направить 2,4 миллиарда долларов, на совершенствование космических технологий - 1,2 миллиарда, около одного миллиарда - на развитие аэронавтики, в том числе более экологически чистых авиадвигателей.
В разделе бюджета, посвященном Международной космической станции (МКС), отмечается, что он "обеспечивает продолжение работы станции и безопасного свода ее с орбиты после окончания ее работы в 2030 году, а также переход НАСА на использование коммерческих космических станций по мере их ввода в эксплуатацию".
Проект президентского бюджета будет передан на рассмотрение конгресса и позднее будет корректироваться.
Байден запросил у конгресса 2,2 миллиарда долларов на закупку урана