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Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА - РИА Новости, 11.03.2024
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19:41 11.03.2024 (обновлено: 20:13 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/nasa-1932367668.html
Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА
Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА - РИА Новости, 11.03.2024
Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА
Президентский проект бюджета США на 2025 год предусматривает 25,4 миллиарда долларов на реализацию космических программ НАСА, из них 7,8 миллиарда на реализацию РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:41
2024-03-11T20:13
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президентский проект бюджета США на 2025 год предусматривает 25,4 миллиарда долларов на реализацию космических программ НАСА, из них 7,8 миллиарда на реализацию лунной программы "Артемида", свидетельствует опубликованный Белым домом в понедельник документ.Как сообщили в администрации, запрошенная сумма "на 9,1% больше, чем в начале администрации". При этом президентский запрос на 2024 финансовый год был обозначен в размере 27,2 миллиарда долларов, что было на 7% больше, чем годом ранее.Традиционно основная статья расходов НАСА - реализация лунной программы "Артемида", на нее президентским бюджетом предусмотрено 7,8 миллиарда долларов. Еще 5,2 миллиарда предлагается инвестировать в научные программы по изучению Солнечной системы и вселенной, в том числе на поддержание работы космического телескопа Джеймс Уэбб. На развитие климатических программ предлагается направить 2,4 миллиарда долларов, на совершенствование космических технологий - 1,2 миллиарда, около одного миллиарда - на развитие аэронавтики, в том числе более экологически чистых авиадвигателей.В разделе бюджета, посвященном Международной космической станции (МКС), отмечается, что он "обеспечивает продолжение работы станции и безопасного свода ее с орбиты после окончания ее работы в 2030 году, а также переход НАСА на использование коммерческих космических станций по мере их ввода в эксплуатацию".Проект президентского бюджета будет передан на рассмотрение конгресса и позднее будет корректироваться.
https://ria.ru/20240311/modernizatsiya-1932368254.html
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США, НАСА, В мире
Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА

Проект бюджета США на 2025 год включает $25,4 млрд на реализацию программ НАСА

© Pixabay / lace0182Центр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президентский проект бюджета США на 2025 год предусматривает 25,4 миллиарда долларов на реализацию космических программ НАСА, из них 7,8 миллиарда на реализацию лунной программы "Артемида", свидетельствует опубликованный Белым домом в понедельник документ.
Как сообщили в администрации, запрошенная сумма "на 9,1% больше, чем в начале администрации". При этом президентский запрос на 2024 финансовый год был обозначен в размере 27,2 миллиарда долларов, что было на 7% больше, чем годом ранее.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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Традиционно основная статья расходов НАСА - реализация лунной программы "Артемида", на нее президентским бюджетом предусмотрено 7,8 миллиарда долларов. Еще 5,2 миллиарда предлагается инвестировать в научные программы по изучению Солнечной системы и вселенной, в том числе на поддержание работы космического телескопа Джеймс Уэбб. На развитие климатических программ предлагается направить 2,4 миллиарда долларов, на совершенствование космических технологий - 1,2 миллиарда, около одного миллиарда - на развитие аэронавтики, в том числе более экологически чистых авиадвигателей.
В разделе бюджета, посвященном Международной космической станции (МКС), отмечается, что он "обеспечивает продолжение работы станции и безопасного свода ее с орбиты после окончания ее работы в 2030 году, а также переход НАСА на использование коммерческих космических станций по мере их ввода в эксплуатацию".
Проект президентского бюджета будет передан на рассмотрение конгресса и позднее будет корректироваться.
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