https://ria.ru/20240311/nasa-1932367668.html

Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА

Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА - РИА Новости, 11.03.2024

Проект бюджета США включает 25,4 миллиарда долларов на программы НАСА

Президентский проект бюджета США на 2025 год предусматривает 25,4 миллиарда долларов на реализацию космических программ НАСА, из них 7,8 миллиарда на реализацию РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:41

2024-03-11T19:41

2024-03-11T20:13

сша

наса

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg

ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президентский проект бюджета США на 2025 год предусматривает 25,4 миллиарда долларов на реализацию космических программ НАСА, из них 7,8 миллиарда на реализацию лунной программы "Артемида", свидетельствует опубликованный Белым домом в понедельник документ.Как сообщили в администрации, запрошенная сумма "на 9,1% больше, чем в начале администрации". При этом президентский запрос на 2024 финансовый год был обозначен в размере 27,2 миллиарда долларов, что было на 7% больше, чем годом ранее.Традиционно основная статья расходов НАСА - реализация лунной программы "Артемида", на нее президентским бюджетом предусмотрено 7,8 миллиарда долларов. Еще 5,2 миллиарда предлагается инвестировать в научные программы по изучению Солнечной системы и вселенной, в том числе на поддержание работы космического телескопа Джеймс Уэбб. На развитие климатических программ предлагается направить 2,4 миллиарда долларов, на совершенствование космических технологий - 1,2 миллиарда, около одного миллиарда - на развитие аэронавтики, в том числе более экологически чистых авиадвигателей.В разделе бюджета, посвященном Международной космической станции (МКС), отмечается, что он "обеспечивает продолжение работы станции и безопасного свода ее с орбиты после окончания ее работы в 2030 году, а также переход НАСА на использование коммерческих космических станций по мере их ввода в эксплуатацию".Проект президентского бюджета будет передан на рассмотрение конгресса и позднее будет корректироваться.

https://ria.ru/20240311/modernizatsiya-1932368254.html

https://ria.ru/20240311/uran-1932364988.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, наса, в мире