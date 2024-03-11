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Российские военные уничтожили два пункта дислокации наемников на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/naemniki-1932297217.html
Российские военные уничтожили два пункта дислокации наемников на Украине
Российские военные уничтожили два пункта дислокации наемников на Украине - РИА Новости, 11.03.2024
Российские военные уничтожили два пункта дислокации наемников на Украине
Российские военные за сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ, а также 7 пунктов управления украинскими беспилотниками,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:17
2024-03-11T14:17
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ, а также 7 пунктов управления украинскими беспилотниками, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Уничтожены склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены: два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240303/naemnik-1930869147.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили два пункта дислокации наемников на Украине

Минобороны: российские военные уничтожили два пункта дислокации наемников ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ, а также 7 пунктов управления украинскими беспилотниками, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Уничтожены склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены: два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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