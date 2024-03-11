https://ria.ru/20240311/naemniki-1932297217.html

Российские военные уничтожили два пункта дислокации наемников на Украине

Российские военные уничтожили два пункта дислокации наемников на Украине - РИА Новости, 11.03.2024

Российские военные уничтожили два пункта дислокации наемников на Украине

Российские военные за сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ, а также 7 пунктов управления украинскими беспилотниками,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:17

2024-03-11T14:17

2024-03-11T14:17

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили два пункта временной дислокации иностранных наемников ВСУ, а также 7 пунктов управления украинскими беспилотниками, сообщило в понедельник министерство обороны РФ. "Уничтожены склад топлива и семь пунктов управления БПЛА ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены: два пункта временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240303/naemnik-1930869147.html

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Кирилл Волков

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