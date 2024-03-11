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На Урале задержали вооруженного мужчину, находившегося в федрозыске - РИА Новости, 11.03.2024
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16:05 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/muzhchina-1932322075.html
На Урале задержали вооруженного мужчину, находившегося в федрозыске
На Урале задержали вооруженного мужчину, находившегося в федрозыске - РИА Новости, 11.03.2024
На Урале задержали вооруженного мужчину, находившегося в федрозыске
В Челябинске задержан мужчина, открывший огонь по полицейским при погоне, злоумышленник находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:05
2024-03-11T16:05
происшествия
россия
ирина волк
челябинск
авто
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Челябинске задержан мужчина, открывший огонь по полицейским при погоне, злоумышленник находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте наркотиков, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. "Инспекторы остановили иномарку и попросили водителя предъявить документы. В водительском удостоверении полицейские заметили признаки подделки. В этот момент злоумышленник начал движение. Один из сотрудников ухватился за дверь машины, но остановить нарушителя ему не удалось. Полицейские начали преследование", - рассказала она в своем Telegram-канале. Волк добавила, что недалеко от леса мужчина оставил машину и попытался убежать. "Он произвел несколько выстрелов в сторону инспекторов, ранив одного из них в руку. Однако полицейские догнали фигуранта и задержали его", - сообщила она. "Выяснилось, что задержанный находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте наркотиков", - отметила представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.
https://ria.ru/20240113/fedrozysk-1921160784.html
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происшествия, россия, ирина волк, челябинск, авто
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Челябинск, Авто
На Урале задержали вооруженного мужчину, находившегося в федрозыске

На Урале задержали вооруженного мужчину, находившегося в федеральном розыске

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Челябинске задержан мужчина, открывший огонь по полицейским при погоне, злоумышленник находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте наркотиков, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
«
"Инспекторы остановили иномарку и попросили водителя предъявить документы. В водительском удостоверении полицейские заметили признаки подделки. В этот момент злоумышленник начал движение. Один из сотрудников ухватился за дверь машины, но остановить нарушителя ему не удалось. Полицейские начали преследование", - рассказала она в своем Telegram-канале.
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Волк добавила, что недалеко от леса мужчина оставил машину и попытался убежать.
«
"Он произвел несколько выстрелов в сторону инспекторов, ранив одного из них в руку. Однако полицейские догнали фигуранта и задержали его", - сообщила она.
«
"Выяснилось, что задержанный находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте наркотиков", - отметила представитель МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.
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