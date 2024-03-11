https://ria.ru/20240311/muzhchina-1932322075.html

На Урале задержали вооруженного мужчину, находившегося в федрозыске

На Урале задержали вооруженного мужчину, находившегося в федрозыске - РИА Новости, 11.03.2024

На Урале задержали вооруженного мужчину, находившегося в федрозыске

В Челябинске задержан мужчина, открывший огонь по полицейским при погоне, злоумышленник находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:05

2024-03-11T16:05

2024-03-11T16:05

происшествия

россия

ирина волк

челябинск

авто

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Челябинске задержан мужчина, открывший огонь по полицейским при погоне, злоумышленник находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте наркотиков, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. "Инспекторы остановили иномарку и попросили водителя предъявить документы. В водительском удостоверении полицейские заметили признаки подделки. В этот момент злоумышленник начал движение. Один из сотрудников ухватился за дверь машины, но остановить нарушителя ему не удалось. Полицейские начали преследование", - рассказала она в своем Telegram-канале. Волк добавила, что недалеко от леса мужчина оставил машину и попытался убежать. "Он произвел несколько выстрелов в сторону инспекторов, ранив одного из них в руку. Однако полицейские догнали фигуранта и задержали его", - сообщила она. "Выяснилось, что задержанный находился в федеральном розыске за участие в незаконном обороте наркотиков", - отметила представитель МВД. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности злоумышленника.

https://ria.ru/20240113/fedrozysk-1921160784.html

https://ria.ru/20240310/podozrevaemyy-1932153347.html

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происшествия, россия, ирина волк, челябинск, авто