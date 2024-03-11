https://ria.ru/20240311/moskva-1932323180.html

В Москве на Троицкой линии метро начали проходку ствола водоотливной шахты

В Москве на Троицкой линии метро начали проходку ствола водоотливной шахты - РИА Новости, 11.03.2024

В Москве на Троицкой линии метро начали проходку ствола водоотливной шахты

Стволопроходческий комплекс начал проходку водоотливной шахты на строящейся Троицкой линии метро в Москве, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект",... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T16:23

2024-03-11T16:23

2024-03-11T16:23

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стволопроходческий комплекс начал проходку водоотливной шахты на строящейся Троицкой линии метро в Москве, сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект", генпроектировщика и генподрядчика строительства новых линий столичного метро, Юрий Кравцов. "Стволопроходческий комплекс "Валентина" приступил к строительству притоннельного сооружения – водоотливной шахты глубиной свыше 45 метров между станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии метро", – приводятся слова Кравцова в сообщении холдинга. В нем указывается, что "Валентина" пройдет вертикальный ствол диаметром 8,5 метра в тугопластичных суглинках и водонасыщенных песках буровым методом с устройством высокоточной обделки из железобетонных колец со стальным экраном. "Предстоит смонтировать железобетонные кольца высотой один метр, каждое из которых состоит из трех бетонных блоков с внутренней металлической гидроизоляцией и резиновым уплотнением", – добавил Кравцов. Затем, по его словам, будет выполнено примыкание ствола к перегонным тоннелям и сооружена водоотливная установка для приема накапливающейся воды и ее откачки в систему городской канализации. "Это уже шестая проходка для "Валентины" в Москве – ранее она проложила в столице пять стволов притоннельных сооружений на Солнцевской и Арбатско-Покровской линиях подземки, а также с ее помощью сооружали вентшахту на данном участке Троицкой ветки метро", - уточнил Кравцов, отметив, что использование подобного стволопроходческого комплекса повышает безопасность работ и помогает сократить сроки их проведения. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Сейчас в активном строительстве – первая очередь из 11 станций. В зоне ответственности холдинга "Мосинжпроект" находятся девять из них – от станции "ЗИЛ" до "Корниловской". Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: 4CQwVszH9pWwJrDcgf9

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосинжпроект, городское хозяйство москвы