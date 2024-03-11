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Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля - РИА Новости, 11.03.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:14 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/moskva-1932248433.html
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля - РИА Новости, 11.03.2024
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
В рамках 15-й Международной выставки "Интерткань-2024. Весна" свыше 20 компаний столицы представляют свои изделия, сообщил министр московского правительства,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:14
2024-03-11T11:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В рамках 15-й Международной выставки "Интерткань-2024. Весна" свыше 20 компаний столицы представляют свои изделия, сообщил министр московского правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Мероприятие проходит в Москве с 11 по 13 марта и является одной из самых крупных профессиональных специализированных выставок тканей, текстильных материалов, фурнитуры и комплектующих на территории РФ и стран СНГ. Благодаря участию в ней производители из Москвы смогут расширить партнерские связи, базу клиентов и организовать продвижение своего бренда."Уже более семи лет выставка объединяет крупнейших представителей отрасли, предоставляя им возможность обмениваться опытом и технологиями, налаживать деловые связи и презентовать профессиональному сообществу свою продукцию. В этот раз участие в выставке принимают свыше 800 компаний из 12 стран мира и 40 регионов страны. Москву представляют более 20 предприятий. Они экспонируют текстильные материалы, трикотажные и мембранные полотна, комплектующие, фурнитуру, нетканые материалы и другое", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.Там уточнили, что на выставке также будет представлен технический текстиль. На сегодняшний день данный вид материала является востребованным во многих сферах, в том числе в авиации, химии, автомобильной отрасли, медицине, строительстве (жилом и дорожном), сельском хозяйстве, мебельной промышленности.Кроме того, на выставке в первый раз пройдет форум "Технический текстиль: технологии, оборудование, сырье и материалы". В форуме поучаствуют производители технического текстиля и нетканых материалов из Москвы. В их числе завод "Термопол-Москва", который выпускает утеплители и наполнители.В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают уже порядка 4200 промышленных площадок, на которых трудятся свыше 725 тысяч человек. Каждый год здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка 100 малых. Они производят разные товары и активно внедряют инновации.Например, в отрасли легкой промышленности работает порядка 320 фабрик. Всесторонняя поддержка Москвы способствует их росту и развитию, в частности, они могут воспользоваться специальными статусами и финансовыми инструментами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.По поручению мэра столицы Сергея Собянина в Москве реализуют целый комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производств.С целью развития крупных, средних и малых предприятий в Москве созданы комфортные условия. В настоящее время предприятия обладают возможность пользоваться более чем 20 мерами поддержки, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.
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москва, владислав овчинский, сергей собянин, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Россия

Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В рамках 15-й Международной выставки "Интерткань-2024. Весна" свыше 20 компаний столицы представляют свои изделия, сообщил министр московского правительства, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Мероприятие проходит в Москве с 11 по 13 марта и является одной из самых крупных профессиональных специализированных выставок тканей, текстильных материалов, фурнитуры и комплектующих на территории РФ и стран СНГ. Благодаря участию в ней производители из Москвы смогут расширить партнерские связи, базу клиентов и организовать продвижение своего бренда.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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"Уже более семи лет выставка объединяет крупнейших представителей отрасли, предоставляя им возможность обмениваться опытом и технологиями, налаживать деловые связи и презентовать профессиональному сообществу свою продукцию. В этот раз участие в выставке принимают свыше 800 компаний из 12 стран мира и 40 регионов страны. Москву представляют более 20 предприятий. Они экспонируют текстильные материалы, трикотажные и мембранные полотна, комплектующие, фурнитуру, нетканые материалы и другое", – привели в пресс-службе ДИПП слова Овчинского.
Там уточнили, что на выставке также будет представлен технический текстиль. На сегодняшний день данный вид материала является востребованным во многих сферах, в том числе в авиации, химии, автомобильной отрасли, медицине, строительстве (жилом и дорожном), сельском хозяйстве, мебельной промышленности.
Кроме того, на выставке в первый раз пройдет форум "Технический текстиль: технологии, оборудование, сырье и материалы". В форуме поучаствуют производители технического текстиля и нетканых материалов из Москвы. В их числе завод "Термопол-Москва", который выпускает утеплители и наполнители.
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
4 из 4
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
1 из 4
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
2 из 4
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
3 из 4
Более 20 компаний Москвы участвуют в выставке тканей и текстиля
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
4 из 4
В Москве активными темпами развивается производство. В городе работают уже порядка 4200 промышленных площадок, на которых трудятся свыше 725 тысяч человек. Каждый год здесь открываются новые предприятия различного масштаба – до 40-50 средних и крупных и порядка 100 малых. Они производят разные товары и активно внедряют инновации.
Например, в отрасли легкой промышленности работает порядка 320 фабрик. Всесторонняя поддержка Москвы способствует их росту и развитию, в частности, они могут воспользоваться специальными статусами и финансовыми инструментами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
По поручению мэра столицы Сергея Собянина в Москве реализуют целый комплекс мер, которые направлены на повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников и развитие производств.
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Столичный легпром нарастил производство и представил новые разработки
Вчера, 09:11
С целью развития крупных, средних и малых предприятий в Москве созданы комфортные условия. В настоящее время предприятия обладают возможность пользоваться более чем 20 мерами поддержки, в числе которых присутствуют субсидии и целевые займы. Также действует ряд антикризисных инструментов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийСергей СобянинРоссия
 
 
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