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Более 3,5 тысяч гостей посетили в субботу Кирилло-Белозерский монастырь - РИА Новости, 11.03.2024
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Вологодская область
 
10:10 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/monastyr-1932237270.html
Более 3,5 тысяч гостей посетили в субботу Кирилло-Белозерский монастырь
Более 3,5 тысяч гостей посетили в субботу Кирилло-Белозерский монастырь - РИА Новости, 11.03.2024
Более 3,5 тысяч гостей посетили в субботу Кирилло-Белозерский монастырь
Более 3,5 тысяч гостей посетили Кирилло-Белозерский монастырь в день фестиваля "В снегах Кириллова", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:10
2024-03-11T10:10
вологодская область
россия
георгий филимонов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 3,5 тысяч гостей посетили Кирилло-Белозерский монастырь в день фестиваля "В снегах Кириллова", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. В день проведения фестиваля вход в крупнейший православный монастырь Европы был свободным. "У туристов со всего мира город Кириллов, в первую очередь, ассоциируется с Кирилло-Белозерским монастырем. Поэтому в день проведения фестиваля мы сделали его двери открытыми для всех желающих. Здесь, на берегах Сиверского озера, гостей встречают более 40 архитектурных сооружений разных столетий, в том числе 11 церквей. Только сегодня монастырь посетили 3,5 тысяч вологжан и туристов", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Областной спортивный фестиваль снегоходов "В снегах Кириллова" прошел на стадионе технических видов спорта города. В мероприятии приняли участие спортсмены и любители из регионов России, которые продемонстрировали мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. Помимо зрелищных соревнований и показательных выступлений на экстремальном мотошоу, на фестивале для гостей работали 8 интерактивных площадок. Каждый смог найти для себя состязание по душе: от традиционного перетягивания каната до чеканки монет и стрельбы из лука, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240309/festival-1932031820.html
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россия, георгий филимонов
Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов

Более 3,5 тысяч гостей посетили в субботу Кирилло-Белозерский монастырь

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкКирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области
Кирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Кирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 3,5 тысяч гостей посетили Кирилло-Белозерский монастырь в день фестиваля "В снегах Кириллова", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
В день проведения фестиваля вход в крупнейший православный монастырь Европы был свободным.
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Спортфестиваль "В снегах Кириллова" посетили более пяти тысяч гостей
9 марта, 15:49
"У туристов со всего мира город Кириллов, в первую очередь, ассоциируется с Кирилло-Белозерским монастырем. Поэтому в день проведения фестиваля мы сделали его двери открытыми для всех желающих. Здесь, на берегах Сиверского озера, гостей встречают более 40 архитектурных сооружений разных столетий, в том числе 11 церквей. Только сегодня монастырь посетили 3,5 тысяч вологжан и туристов", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Областной спортивный фестиваль снегоходов "В снегах Кириллова" прошел на стадионе технических видов спорта города. В мероприятии приняли участие спортсмены и любители из регионов России, которые продемонстрировали мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками.
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Помимо зрелищных соревнований и показательных выступлений на экстремальном мотошоу, на фестивале для гостей работали 8 интерактивных площадок. Каждый смог найти для себя состязание по душе: от традиционного перетягивания каната до чеканки монет и стрельбы из лука, добавили в пресс-службе.
 
Вологодская областьРоссияГеоргий Филимонов
 
 
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