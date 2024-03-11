https://ria.ru/20240311/monastyr-1932237270.html

Более 3,5 тысяч гостей посетили в субботу Кирилло-Белозерский монастырь

Более 3,5 тысяч гостей посетили в субботу Кирилло-Белозерский монастырь - РИА Новости, 11.03.2024

Более 3,5 тысяч гостей посетили в субботу Кирилло-Белозерский монастырь

Более 3,5 тысяч гостей посетили Кирилло-Белозерский монастырь в день фестиваля "В снегах Кириллова", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:10

2024-03-11T10:10

2024-03-11T10:10

вологодская область

россия

георгий филимонов

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 3,5 тысяч гостей посетили Кирилло-Белозерский монастырь в день фестиваля "В снегах Кириллова", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. В день проведения фестиваля вход в крупнейший православный монастырь Европы был свободным. "У туристов со всего мира город Кириллов, в первую очередь, ассоциируется с Кирилло-Белозерским монастырем. Поэтому в день проведения фестиваля мы сделали его двери открытыми для всех желающих. Здесь, на берегах Сиверского озера, гостей встречают более 40 архитектурных сооружений разных столетий, в том числе 11 церквей. Только сегодня монастырь посетили 3,5 тысяч вологжан и туристов", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Областной спортивный фестиваль снегоходов "В снегах Кириллова" прошел на стадионе технических видов спорта города. В мероприятии приняли участие спортсмены и любители из регионов России, которые продемонстрировали мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками. Помимо зрелищных соревнований и показательных выступлений на экстремальном мотошоу, на фестивале для гостей работали 8 интерактивных площадок. Каждый смог найти для себя состязание по душе: от традиционного перетягивания каната до чеканки монет и стрельбы из лука, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240309/festival-1932031820.html

https://ria.ru/20240302/vologda-1930688213.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, георгий филимонов