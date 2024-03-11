Более 3,5 тысяч гостей посетили в субботу Кирилло-Белозерский монастырь
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкКирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области
Кирилло-Белозерский монастырь в селе Горицы Вологодской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 3,5 тысяч гостей посетили Кирилло-Белозерский монастырь в день фестиваля "В снегах Кириллова", сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
В день проведения фестиваля вход в крупнейший православный монастырь Европы был свободным.
"У туристов со всего мира город Кириллов, в первую очередь, ассоциируется с Кирилло-Белозерским монастырем. Поэтому в день проведения фестиваля мы сделали его двери открытыми для всех желающих. Здесь, на берегах Сиверского озера, гостей встречают более 40 архитектурных сооружений разных столетий, в том числе 11 церквей. Только сегодня монастырь посетили 3,5 тысяч вологжан и туристов", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.
Областной спортивный фестиваль снегоходов "В снегах Кириллова" прошел на стадионе технических видов спорта города. В мероприятии приняли участие спортсмены и любители из регионов России, которые продемонстрировали мастерство владения кроссовыми и спортивными снегоходами, одиночными горными снегоходами и сноубайками.
Помимо зрелищных соревнований и показательных выступлений на экстремальном мотошоу, на фестивале для гостей работали 8 интерактивных площадок. Каждый смог найти для себя состязание по душе: от традиционного перетягивания каната до чеканки монет и стрельбы из лука, добавили в пресс-службе.