https://ria.ru/20240311/modernizatsiya-1932368254.html

Байден запросил у конгресса почти 20 миллиардов долларов на модернизацию ЯО

Байден запросил у конгресса почти 20 миллиардов долларов на модернизацию ЯО - РИА Новости, 11.03.2024

Байден запросил у конгресса почти 20 миллиардов долларов на модернизацию ЯО

Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, следует из... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:44

2024-03-11T19:44

2024-03-11T19:58

конгресс сша

в мире

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, следует из представленного проекта бюджета страны."В бюджете предусмотрено 19,8 миллиарда долларов на деятельность в области вооружений… чтобы приоритизировать реализацию Стратегии национальной обороны и пересмотра ядерной политики на 2022 год путем модернизации национальных сил ядерного сдерживания для обеспечения безопасности американского народа", - указано в документе в разделе "Укрепление национального ядерного сдерживания".Как отмечается, запрошенная сумма больше на 4,5 миллиарда долларов по сравнению с уровнем 2021 финансового года.В бюджете также указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.

https://ria.ru/20240311/ssha-1932367774.html

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