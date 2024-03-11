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Байден запросил у конгресса почти 20 миллиардов долларов на модернизацию ЯО
Байден запросил у конгресса почти 20 миллиардов долларов на модернизацию ЯО - РИА Новости, 11.03.2024
Байден запросил у конгресса почти 20 миллиардов долларов на модернизацию ЯО
Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, следует из... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:44
2024-03-11T19:44
2024-03-11T19:58
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, следует из представленного проекта бюджета страны."В бюджете предусмотрено 19,8 миллиарда долларов на деятельность в области вооружений… чтобы приоритизировать реализацию Стратегии национальной обороны и пересмотра ядерной политики на 2022 год путем модернизации национальных сил ядерного сдерживания для обеспечения безопасности американского народа", - указано в документе в разделе "Укрепление национального ядерного сдерживания".Как отмечается, запрошенная сумма больше на 4,5 миллиарда долларов по сравнению с уровнем 2021 финансового года.В бюджете также указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.
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конгресс сша, в мире, сша, джо байден
Конгресс США, В мире, США, Джо Байден
Байден запросил у конгресса почти 20 миллиардов долларов на модернизацию ЯО
Байден запросил у конгресса $19,8 миллиардов на модернизацию ЯО в 2025 году
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден запросил у американского конгресса почти 20 миллиардов долларов на 2025 финансовый год для модернизации ядерного оружия, следует из представленного проекта бюджета страны.
«
"В бюджете предусмотрено 19,8 миллиарда долларов на деятельность в области вооружений… чтобы приоритизировать реализацию Стратегии национальной обороны и пересмотра ядерной политики на 2022 год путем модернизации национальных сил ядерного сдерживания для обеспечения безопасности американского народа", - указано в документе в разделе "Укрепление национального ядерного сдерживания".
Как отмечается, запрошенная сумма больше на 4,5 миллиарда долларов по сравнению с уровнем 2021 финансового года.
В бюджете также указано, что министерства обороны и энергетики США продолжают модернизировать ядерную триаду, ядерное командование, контроль и связь, а также инфраструктуру ядерного оружия.
США выделят 1,5 миллиарда долларов в 2025 год на "противостояние Кремлю"