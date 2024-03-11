https://ria.ru/20240311/minoborony-1932360832.html

Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО

Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО - РИА Новости, 11.03.2024

Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО

Андрей Булыга стал заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение российской армии, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T18:55

2024-03-11T18:55

2024-03-11T19:54

вооруженные силы рф

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Андрей Булыга стал заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение российской армии, сообщили в военном ведомстве.Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.В Минобороны уточнили, что генерал-лейтенант Булыга ранее занимал пост заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

https://ria.ru/20240215/naznachenie-1927661260.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин