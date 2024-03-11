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Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО - РИА Новости, 11.03.2024
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18:55 11.03.2024 (обновлено: 19:54 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/minoborony-1932360832.html
Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО
Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО - РИА Новости, 11.03.2024
Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО
Андрей Булыга стал заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение российской армии, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:55
2024-03-11T19:54
вооруженные силы рф
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Андрей Булыга стал заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение российской армии, сообщили в военном ведомстве.Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.В Минобороны уточнили, что генерал-лейтенант Булыга ранее занимал пост заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО

Путин назначил генерала Булыгу новым замминистра обороны по матобеспечению

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Андрей Булыга стал заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение российской армии, сообщили в военном ведомстве.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В Минобороны уточнили, что генерал-лейтенант Булыга ранее занимал пост заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
Алексей Рагозин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП России
15 февраля, 19:19
 
Вооруженные силы РФБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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