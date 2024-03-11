https://ria.ru/20240311/minoborony-1932360832.html
Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО
Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО - РИА Новости, 11.03.2024
Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО
Андрей Булыга стал заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение российской армии, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:55
2024-03-11T18:55
2024-03-11T19:54
вооруженные силы рф
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Андрей Булыга стал заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение российской армии, сообщили в военном ведомстве.Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.В Минобороны уточнили, что генерал-лейтенант Булыга ранее занимал пост заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
https://ria.ru/20240215/naznachenie-1927661260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Генерал-лейтенант Булыга стал новым замминистра обороны по МТО
Путин назначил генерала Булыгу новым замминистра обороны по матобеспечению